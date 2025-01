Marisa Laurito è tra gli ospiti della prima puntata del nuovo anno di Da noi… a Ruota Libera, il programma condotto da Francesca Fialdini in cui personaggi del mondo dello spettacolo raccontano storie di vita quotidiana fra sorprese e situazioni differenti, ma tutte accomunate dall’amore e dalla positività. Tra le protagoniste di questa settimana c’è anche la poliedrica artista campana che durante la sua carriera si è fatta conoscere ed apprezzare da critica e pubblico come attrice, conduttrice e cabarettista. Dal debutto nel 1969 con il grande Eduardo De Filippi alla consacrazione nel varietà portato al successo da Renzo Arbore.

Marisa Laurito non ha bisogno di presentazione visto che è un pezzo importante della televisione e dello spettacolo italiano e per questo motivo le sue ultime dichiarazioni fanno riflettere su come è cambiata la tv negli ultimi anni. “La Rai di oggi è totalmente distrutta, ma non lo dico io perché si può ben vedere” – ha detto dalle pagine di Fanpage.

Marisa Laurito: “tutti i grandi protagonisti hanno lasciato la Rai”

Marisa Laurito soffermandosi sulla Rai ha precisato: “tutti i grandi protagonisti o se ne sono andati o li hanno mandati via” facendo poi una importante riflessione su come la nuova Rai sia strettamente legata alla politica. L’attrice e conduttrice parlando di volti nuovi e conduttori del momento ha parlato del continuo paragone riproposto più volte dalla stampa che ha definito Stefano De Martino il nuovo Renzo Arbore.

Un paragone che stona parecchio alla Laurito che ha sottolineato: “Arbore è stato ed è uno showman che ha inventato generi televisivi che non esistevano prima”. Non solo parlando del suo grande amico Renzo Arbore ha precisato come sia stato unico nel suo genere, capace di farsi conoscere come autore, conduttore e musicista. Infine su Stefano De Martino che tanto fa parlare di sè ha detto: “è un ragazzo bravo, simpatico, moderato anche ambizioso”.

