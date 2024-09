Pamela Prati e il caso Mark Caltagirone: cosa è accaduto

I fan di Pamela Prati e gli appassionati di gossip e spettacolo ricorderanno certamente il caso Mark Caltagirone, che ha tenuto banco negli ultimi anni e che ancora oggi lascia qualche punta di mistero e sospetti mai del tutto chiariti. Nel corso della sua avventura numero due al Grande Fratello, Pamela Prati era tornata a parlare della questione affrontata in passato anche dalla sorella Maria, che intercettata da Dagospia si era espressa chiarissima sulla questione: “Mia sorella non sta bene e l’avete tartassata paurosamente, se ho mai visto Mark Caltagirone? Ci sono anche momenti in cui non vedo mia sorella se proprio la vogliamo dire tutta, non ho motivo di continuare a parlare con lei non avendo altro da dire”.

Nathan Falco, figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore/ La gelosia di mamma per quel bacio sospetto

Pamela Prati più volte sul caso Mark Caltagirone ha ammesso di essere stata truffata, dopo aver conosciuto sei anni fa l’uomo tramite dei suoi amici, che si sono poi rivelati essere dei truffatori, in un momento in cui la showgirl non viveva il suo momento più felice e questi uomini avevano deciso di sfruttare la sua debolezza.

Giulia Cirese, chi è la figlia di Rita Dalla Chiesa/ Il dramma per la morte del marito Roberto Cirese

Mark Caltagirone, la confessione di Pamela Prati: “In lui avevo trovato la mia stessa sofferenza”

La questione fittizia che ha inghiottito Pamela Prati è finita per sollecitare le corde dell’anima della showgirl, che con Mark Caltagirone aveva trovato molti punti in comune: “Ho incontrato una persona fragile e problematica come me, ci sentivamo 24 ore al giorno, per me esisteva come persona, non volevo prendere in giro il pubblico ma sono stata presa in giro io” ha confessato durante l’esperienza al Grande Fratello la showgirl di Ozieri che aveva addirittura pensato di farla finita nel momento più buio.

Antonello Venditti, ex marito Simona Izzo: perchè si sono lasciati?/ "mi ha tradito, aveva un’altra poi..."

Ancora oggi sul caso Mark Caltagirone i fan si dividono, tra chi crede alla versione della truffa più volte narrata dalla stessa Pamela Prati, e chi è invece certo che si tratti di una trovata per tornare sotto i riflettori da parte dell’attrice sarda.