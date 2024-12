Martina Difonte e Clementino: perché si sono lasciati

Da ormai qualche tempo la storia d’amore tra Clementino e la storica fidanzata Martina Difonte si è conclusa, con il rapper che ha annunciato la fine della relazione in una intervista concessa a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Un amore esaurito dopo che i due si erano incontrati a margine del Festival del cinema a San Vito Lo Capo, poi si sono innamorati ma tra di loro le cose non sono proseguite, e Clementino ha confidato:

“Non ho la fidanzata, sono single, ho avuto tre o quattro volte storie serie. Io voglio innamorarmi e basta, può essere bionda, mora, commercialista o calciatrice, basta che io sia innamorato. Mi piace la sincerità, la pazienza” ha ammesso il rapper che dunque continua a credere nell’amore nonostante i bocconi amari mandati giù negli anni.

Martina Difonte, chi è la cantante e attrice

Anche la giovane pugliese che ha vissuto l’amore con Clementino è nota nel mondo dello spettacolo, visto che si è calata anche nei panni di attrice oltre che cantante, mestieri raggiunti con gavetta e tanto impegno.

Nel corso di una intervista concessa a MagInfoestetica, Martina Difonte si è espressa sulla sua formazione e sui traguardi raggiunti nella vita, ricca di sacrifici e sudore per arrivare agli obiettivi: “Mi sento una donna libera perché a 27 anni sono indipendente, felice, realizzata ma per arrivare a questo mi sono impegnata tanto, ho una laurea in Lettere e Filosofia, ho studiato e studio canto e recitazione. Mio padre ancora oggi mi chiama per spronarmi a studiare sempre, è importante continuare ad investire nella formazione”. Per quanto riguarda il mondo del gossip negli ultimi anni Martina Difonte è finita sotto i riflettori proprio per via della sua relazione poi finita male con il rapper napoletano e collega Clementino.

