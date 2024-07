Martina e Raul si sono lasciati dopo Temptation Island 2024?/ Video: lei avvistata da sola in discoteca

Martina e Raul di Temptation Island 2024 si sono lasciati dopo il falò di confronto? La ragazza romana, secondo quanto riportato da Novella 2000, sarebbe stata avvistata in discoteca senza Raul, il fidanzato geloso che ha portato nel programma condotto da Filippo Bisciglia proprio per trovare una soluzione a questo problema non da poco. Raul fin da subito si è mostrato morbosamente geloso della sua fidanzata anche davanti alle telecamere, tanto che i suoi comportamenti non sono passati inosservati e hanno fatto infuriare anche tante persone a casa.

Secondo alcune indiscrezioni, il rapporto tra Martina e Raul al termine di Temptation Island potrebbe essere finito. Martina, infatti, è stata paparazzata a una festa in discoteca, senza il compagno: nel video girato da alcuni presenti, si vede la ragazza parlare con un giovane che non sarebbe conosciuto alle telecamere. I due, dunque, si sono lasciati? Forse è così, considerando anche come è cominciato il loro percorso davanti alle telecamere. Non si esclude però che Martina e Raul si siano presi una pausa al termine del programma o magari che abbiano deciso di passare una serata ognuno per conto suo seppur ancora fidanzati.

Martina e Raul si sono lasciati? Gli avvistamenti dopo Temptation Island 2024 svelano che…

I fan di Temptation Island 2024 non vedono l’ora di sapere se Martina e Raul stiano ancora insieme e il video della giovane in discoteca senza il compagno, secondo alcuni è segnale importante. Già qualche settimana fa il fidanzato era stato avvistato senza la compagna al concerto di Geolier, mentre ora sono comparse immagini di Martina senza Raul. I due, dunque, non sono mai stati visti insieme dopo la fine delle riprese di Temptation Island 2024 e secondo più di qualcuno potrebbero essersi lasciati: di più si scoprirà solamente tra qualche settimana, quando il viaggio nei sentimenti proseguirà e darà maggiori risposte a ciascuno dei fidanzati e anche al pubblico a casa.

