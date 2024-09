Barbara De Rossi si è sposata in seconde nozze con Simone Fratini. A “Storie di donne al bivio”, racconta: “Ha quasi dieci anni in meno di me, l’ho conosciuto perché mi servivano delle cose per i capelli e un mio amico mi ha accompagnata da lui. Io l’ho visto prima con i capelli e poi senza capelli: ho avuto un attimo di smarrimento. Me l’hanno presentato, ci siamo guardati e da quel momento noi non ci siamo più lasciati. Noi ci siamo sentiti per telefono per una ventina di giorni, tutta la notte: siamo stati in chiamata dalle 22 di sera alle 7 del mattino. Poi abbiamo cominciato con le videochiamate e poi abbiamo deciso di vederci. La prima volta lui è arrivato ed è riuscito a trovare un albergo a 600 metri da casa mia nonostante non sapesse dove vivevo”.

Benedetta Bellini, chi è la moglie di Max Giusti/ Lui: "E' completamente diversa da me"

Secondo la conduttrice, “la capacità di amare, di trovare un amore quando si è grandi, è centuplicata. Molte donne pensano che i cinquant’anni siano un’età dove ci si avvia ma in realtà una donna di cinquant’anni può vivere un amore molto forte, ed è bellissimo. Può succedere sempre ed è bellissimo“.

Romilda e Riccardo, genitori di Sophia Loren/ La ferita aperta e mai rimarginata per lo "sgarro" del padre

Barbara De Rossi: “Così Simone mi ha chiesto di sposarlo”

La proposta di matrimonio per Barbara De Rossi, da parte di Simone Fratini, è arrivata molto tempo dopo, nove anni e mezzo dopo aver cominciato la convivenza. “Non ne abbiamo parlato spesso di matrimonio, perché siamo sempre attaccati, viviamo insieme con cani, gatti… Abbiamo tutto un mondo. Un giorno tornato a casa, mentre mi abbracciava, lui provava a scendere per prendere l’anello ma io lo ritiravo su perché pensavo si sentisse male. Poi ci è riuscito e mi ha fatto la proposta. Io sono una sentimentale, ho pianto tantissimo, non riuscivo neppure a guardarlo” rivela.

Manila Nazzaro: "Io e mio marito Stefano Oradei vogliamo un figlio"/ "Ci diamo un anno di tempo"

La figlia, Martina, le ha fatto da testimone di nozze: “Lei Simone lo conosce da sempre, era felice. Questo matrimonio è stato il coronamento di un amore. Siamo veramente una cosa sola. Simone non ha mai avuto figli e questo è l’unico rimpianto che ho. Lui adesso no, non ci pensa neanche, ma all’età giusta lo avrebbe voluto anche se ha incontrato delle donne abbastanza egoiste che non hanno voluto accontentarlo. Con Martina ora ha un rapporto meraviglioso“.