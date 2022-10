Martino, figlio Claudio Lauretta/ Il padre: “tutto è nato ad un provino”

Martino Lauretta, attore nella serie ” La classe degli asini”

Martino Lauretta è il figlio di Claudio Lauretta e Michela Daglio. Il figlio dell’imitatore ha deciso di seguire le orme del padre cominciando a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Tutto però è nato per caso, visto che il debutto come attore di Martino è arrivato durante un provino del papà. Martino, infatti, ha debuttato come attore nella serie televisiva “La classe degli asini” recitando e condividendo il set con Vanessa Incontrada e Flavio Insinna. Proprio il padre Claudio ha raccontato come è nato tutto ciò: “tutto è nato quando Martino mi ha accompagnato a un provino. La mia agente ha chiesto di scattargli un paio di foto e dopo un po’ mi hanno cercato chiedendomi se avevo piacere che andasse in tv per un film con Vanessa Incontrada, Flavio Insinna e la regia di Andrea Porporati. Gli ho detto: “Martino, finché è un gioco e ti diverte va bene”.

Dopo quelle semplici foto, Martino è stato scelto per interpretare un ruolo nella serie “La classe degli asini” iniziando così il suo percorso nel mondo della recitazione. Non solo, il figlio d’arte è anche impegnato nelle riprese di una nuova serie in Puglia come ha raccontato sempre il papà: ” èandata così bene che lo hanno richiamato e in questi giorni sta girando un’altra fiction di 4 puntate in Puglia. Siccome frequenta la quinta elementare, c’è un tutor segnalato dalla sua scuola che lo segue e Martino resta in costante contatto con la sua insegnante. Così sta al passo, lo studio non ne soffre”.

Martino Lauretta e il papà Claudio Lauretta

Martino Lauretta ha un bellissimo rapporto con il padre Claudio Lauretta. Proprio il papà è il suo primo fan e sta incoraggiando il figlio in questa carriera come attore. “Martino resta in costante contatto con la sua insegnante. Così sta al passo, lo studio non ne soffre” – ha detto l’imitatore sottolineando quanto sia importante seguire i propri sogni, ma anche completare gli studi.

Intanto Claudio Lauretta è impegnato nella nuova stagione di “Tale e Quale Show” dove sta portando in scena diverse imitazioni degne di nota tra cui segnaliamo quella di Pino Daniele.

