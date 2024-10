Si fa dura per Massimiliano Ossini a Ballando con le stelle 2024: ecco perché

Prosegue non senza intoppi l’avventura di Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen a Ballando con le stelle 2024. Il presentatore è reduce un fastidio infortunio che, almeno in parte, ha compromesso la sua ultima performance in pista da ballo. Se dovesse essere questo l’andazzo c’è il rischio che Massimiliano e la sua insegnante vengano risucchiati nella zona calda della classifica, considerando che l’ultimo valzer ha lasciato un po’ tutti a bocca asciutta. Il problema nasce da uno strappo al gluteo sinistro, che ovviamente gli ha impedito di danzare come avrebbe voluto e potuto.

Tuttavia, non si possono non apprezzare le doti di abnegazione e resistenza di Massimiliano, che si è messo alla prova nonostante le problematiche fisiche. Ma come sta dopo l’infortunio? Questa sera, sabato 18 ottobre, riuscirà a voltare pagina e a far dimenticare la prova opaca della scorsa puntata? Insieme alla coreografia Veera Kinnunen vuole stupire tutti e riprendere la sua marcia in classifica.

Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen, l’infortunio di lui è penalizzante ma la coppia non molla

L’infortunio di sicuro ha fatto sprofondare nell’amarezza Massimiliano Ossini, che non può che essere dispiaciuto e deluso per quanto accaduto. “Nel momento più bello, quando ci stavamo divertendo ed ero pronto per questa sfida, sono stato costretto a fermarmi perché mi sono fatto male”, ha detto visibilmente infastidito dopo l’infortunio.

Come dicevamo, ora è il momento di provare a voltare pagina per la coppia. Veera Kinnunen, dal canto suo, ha tenuto conto degli acciacchi fisici del suo allievo e in questi giorni ha preferito non forzare la mano. Resterà però da capire in quali condizioni sia Massimiliano e se potrà tornare, già da questa sera, ad essere competitivo come nelle primissime puntate del programma. Cresce la curiosità per vedere all’opera Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen.

