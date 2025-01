Durante una delle ultime puntate del podcast di Danila Cattani Orangle Talk, Matteo Diamante si è raccontato, svelando alcuni dettagli sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip nel 2022. In quell’edizione era entrato nel reality come guest star, e Nikita Pelizon si era aggiudicata la vittoria. Ma cos’ha detto Matteo Diamante in relazione alla sua esperienza su Canale 5? L’ex gieffino ha spiegato che quella era stata l’unica edizione tolta da Mediaset.

“Quell’anno, nonostante io non fossi un concorrente ma una guest star, facevo parte della torta.”, continua Matteo Diamante, svelando che in quella stagione sono state fatte cose “che non si dovevano fare“, come lui stesso ha ammesso. Poi continua, dicendo che quelli che succedevano non erano semplici litigi, ma che si era toccato il fondo con bodyshaming e episodi di bullismo non da poco.

Matteo Diamante, la frecciata al Grande Fratello: “Il mio ingresso? Slittato per una persona raccomandata”

Matteo Diamante, confidandosi nel podcast di Danila Cattani, ha voluto svelare altri dettagli su quanto era successo nell’annata della sua partecipazione al Grande Fratello. In particolare, ha voluto tirare una stoccata al programma, raccontando che purtroppo il suo ingresso era slittato per dare precedenza ad un’altra persona. “Perché i raccomandati esistono e ci saranno sempre”, continua seguendo la linea di Edoardo Tavassi, anche lui furioso per via delle raccomandazioni del Grande Fratello. “Io sono etero e rimango etero, non accetto compromessi”, continua facendo riferimento a chi cambia sè stesso solo per creare dinamiche nel reality di Canale 5. Di chi starà parlando Matteo Diamante? Il ragazzo ha poi calcato la mano, dicendo che suo padre dice sempre una frase: “C’è pieno di terra nel mondo per andare a zappare”.

Ex concorrente de L’Isola dei Famosi, Matteo Diamante ha partecipato alla stessa edizione del Grande Fratello in cui ha vinto Nikita Pelizon. Non solo, anni fa i due avevano avuto una relazione, durata pochissimo. A quanto si sa, oggi Matteo Diamante è single e ha deciso di non stare in silenzio di fronte a quanto successo nella sua sfortunata edizione del Grande Fratello, ritenendola lui stesso una delle peggiori date le cose vergognose successe nel programma: “Quando sono entrato l’aria era già molto tesa”, racconta, lasciando intendere che purtroppo era stato sbagliato sin dall’inizio.