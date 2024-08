Max Angioni ha una fidanzata? Tutto sulla vita privata del comico

Da qualche anno la popolarità di Max Angioni è letteralmente esplosa e questa sera il pubblico di Canale Cinque avrà la possibilità di rigustarsi le performance dello showman nel corso della replica di Michelle Impossible and Friends. L’attore ha raccontato in diverse occasioni come è cresciuta la sua carriera passo dopo passo e in molti spesso provano a scavare sulla sua vita privata, che da buona persona riservata Max Angioni difende, anche si di recente si è timidamente sbottonato rivelando di aver trovato la felicità con la fidanzata Laura, senza dare però altre informazioni riguardo alla giovane che condivide con lui vita e felicità.

Nel corso di una recente intervista concessa a Vanity Fair, Max Angioni ha invece rotto il silenzio rievocando la sua prima ragazza, con la quale le cose non andarono propriamente in scioltezza: “La mia insicurezza mi faceva cercare l’approvazione degli altri, però poi volevo averne sempre di più e strabordavo, mi fischiavano, per il resto ero impacciato, la prima ragazza, Lorena, l’ho avuta a 12 anni, ed è stato traumatico”.

Max Angioni ricorda: “Al liceo mi sono sbloccato con le ragazze”

Dopo un’infanzia passata come spesso ha ricordato il comico, a mangiare, con tanto di prima visita dal dietologo a dieci anni, Max Angioni si è poi affacciato al mondo dell’adolescenza, spesso uno scivolo, ma aumentando le sue consapevolezze, non solo professionali, visto che a poco a poco ha capito che la sua volontà era quella di fare spettacolo, motivo per il quale si iscrisse al corso di scienze della comunicazione all’università, salvo poi mollarlo sei mesi dopo.

Intervistato da Vanity Fair, Max Angioni ha riavvolto il nastro, portando alla luce un incontro che si è poi trasformato negli anni: “Durante il liceo le cose sono cambiate: sono entrato in una compagnia teatrale e mi sono messo con Ester, che è stata la mia compagna per molti anni e oggi è ancora la regista dei miei spettacoli”.

