Max Pezzali, concerto a Torino oggi 19 giugno 2024/ Scaletta canzoni: da Come mai a Sei un mito

Max Pezzali: concerto a Torino oggi 19 giugno 2024

La stagione dei concerti è ufficialmente iniziata e tra i grandi artisti pronti ad infiammare il pubblico italiano con le loro canzoni non poteva mancare Max Pezzali che, con il suo tour, è protagonista del concerto che terrà oggi, mercoledì 19 giugno, allo stadio Olimpico di Torino dove, pochi giorni fa si è esibito Ultimo e che questa sera accoglierà l’ex 883 con tutta la sua band per due ore di grande musica e grandi successi.

Max Pezzali, con le sue canzoni, porterà il pubblico a rivivere i favolosi anni Novanta attraverso alcune delle canzoni che hanno scritto la storia della musica italiana come Hanno ucciso l’uomo ragno, il primo singolo con cui gli 883 con cui è cominciata la carriera di Pezzali e di cui faceva parte anche Mauro Repetto hanno scalato le classifiche italiane.

Biglietti introvabili per Max Pezzali in concerto a Torino

Max Pezzali, con il suo tour, sta collezionando un successo dopo l’altro. I biglietti per il concerto di Torino in programma oggi sono praticamente introvabili da mesi. L’artista è ormai amatissimo non solo da chi è cresciuto con la sua musica e che, durante i concerti fa un passo indietro nel tempo, ma anche dalle generazioni più giovani che hanno spesso imparato ad amare le sue canzoni attraverso i genitori.

Dopo Torino, il tour di Pezzali farà tappa a Bologna il 23 giugno mentre il 30 giugno e il 2 luglio, ad accogliere Pezzali, sarà lo stadio San Siro di Milano. Il tour, poi, si chiuderà sabato 13 luglio allo stadio San Nicola di Bari.

La scaletta del concerto di Max Pezzali a Torino

Da Hanno ucciso l’uomo ragno a Sei un mito, da Come mai a Tieni il tempo fino a Nessun rimpianto, La dura legge del gol e Una canzone d’amore sono alcune delle canzoni presenti in scaletta del concerto di Max Pezzali a Torino in cui non mancheranno anche i brani più recenti come Viaggio al centro del mondo e Discoteche italiane. Ecco la scaletta completa:

Viaggio al centro del mondo

Bella vera

La regina del celebrità

La regola dell’amico

Io ci sarò

Come deve andare

Rotta x casa di Dio

La radio a 1000 watt

Sei fantastica

Il grande incubo

Discoteche abbandonate

Sei un mito

Nella notte

Weekend

La lunga estate caldissima

Una canzone d’amore

Come mai

Nessun rimpianto

Eccoti

Ci sono anch’io

La dura legge del gol

Hanno ucciso l’Uomo Ragno

Non me la menare / Te la tiri / 6 1 sfigato

Jolly Blue

Gli anni

Grazie mille

Nord sud ovest est

Tieni il tempo

Con un deca











