MICHAEL POLANSKY, FIORI D’ARANCIO IN VISTA?

Michael Polansky, fidanzato di Lady Gaga: chi è cosa sappiamo dell’ultima fiamma della 38enne regina della musica pop contemporanea? Questa sera i riflettori dello showbiz, oltre che delle emittenti di tutto il mondo, si riaccenderanno sulla cantautrice e attrice originaria di New York che, salvo sorprese, dovrebbe esibirsi nel corso della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Parigi 2024 in coppia con Céline Dion, e con l’occasione possiamo raccontare qualcosa sulla vita sentimentale di Lady Gaga e la relazione con questo imprenditore che è entrato nella sua vita oramai da qualche anno e attorno a cui qualche mese fa erano usciti dei rumors su delle possibili nozze in vista.

Per scoprire qualcosa di più su Michael Polansky, fidanzato di Lady Gaga, dobbiamo riavvolgere il nastro dei ricordi e della vita sentimentale della 38enne cantautrice: dopo la fine delle voci sulla storia (vera o solamente presunta) con il collega Bradley Cooper e su un flirt che aveva monopolizzato le cronache mondane per mesi, la diretta interessata si è legata sentimentalmente a Polansky, imprenditore attivo nel settore delle nuove tecnologie e anche filantropo. La loro storia al momento non ha ancora tagliato il traguardo dei cinque anni come quella che Lady Gaga aveva avuto con Taylon Kinney, attore conosciuto per “Chicago Fire”, iniziata nel 2011, e a cui aveva fatto seguito quella più breve con Christian Carino, fidanzamento che molti pensavano avrebbe portato all’altare. Poi, in occasione del Super Bowl del 2020, ecco la prima uscita ufficiale della Germanotta con Michael Polansky e la certificazione della loro storia d’amore.

FIDANZATO DI LADY GAGA, “ECCO PERCHE’ A LEI PIACE: DIVERSO DA…”

Originario di San Francisco (California) e oggi 46enne, Michael Polansky, fidanzato di Lady Gaga, pur essendo un volto abbastanza noto è una personalità lontana dallo showbiz e la sua stessa compagna raramente ha parlato di lui in pubblico, limitandosi a rivelare al ‘The Hollywood Reporter’ che lui “è tutta la mia vita”. Dichiarazioni che avevano messo una pietra tombale sulla liaison con Bradley Cooper e che, dopo una serie di fidanzati che venivano dal mondo dello spettacolo, segna una sorta di inversione di tendenza per Lady Gaga. Laureati ad Harvard in Matematica e informatica, Michael Polansky è il CEO di The Parker Group, azienda attiva nel settore tech, ma è anche attivo attraverso diverse organizzazioni no-profit.

Come accennato poc’anzi, Michael Polansky, fidanzato di Lady Gaga, è da sempre interessato al sociale tanto che nel 2015, grazie alla sua Parker Foundation, si occupa di supportare la sanità pubblica e i diritti civili, proprio come fa da anni la sua compagna nel campo della salute mentale; inoltre si apprende che Polansky è responsabile dell’Institute for Cancer Immunotherapy di Sean Parker, noto per essere uno dei co-fondatori di Facebook. “Loro hanno caratteri totalmente opposti ma per lei è una cosa positiva” raccontano le cronache hollywoodiane, secondo cui la Germanotta e Michael si comportano “già come una coppia sposata”. Infatti, dopo una breve separazione nel 2023, la coppia è tornata assieme e, pur restando molto riservata e disdegnando le uscite pubbliche, in uno scatto social era apparso un anello di diamanti alla mano dell’artista. Fiori d’arancio in vista? Probabilmente ancora no, forse un pegno d’amore di una storia che da quattro anni procede a gonfie vele e lontano da occhi indiscreti.