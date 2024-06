Michele Calvani choc: il candidato consigliere di Pescara giura col sangue/ Video: “Vi dirò sempre la verità”

È stata decisamente una scena raccapricciante e per certi versi del tutto insensata quella messa in piedi nel pomeriggio di oggi – mercoledì 5 giugno 2024 – da Michele Calvani, candidato per il ruolo di consigliere comunale a Pescara con la lista civica Futura che sosterrà alle urne la ricandidatura del sindaco di centrodestra (fondatore della stessa lista) Carlo Masci. Scene, appunto, da brividi e che sono immediatamente diventate virali sul web, riprese dagli allibiti presenti in piazza Salotto che dopo un classico comizio elettorale hanno assistito a Michele Calvani che – dopo essersi tolto la giacca – ha estratto un coltello per poi usarlo sul suo stesso braccio nel nome (peraltro sbagliando) dello ‘ius sanguinis‘ che lui interpreta come il ‘diritto di sangue’ a mantenere le proprie promesse.

Insomma, mancano solamente più due giorni al voto ma sembra che l’aria elettorale cominci a dare alla testa ad alcuni dei candidati, specialmente (almeno parrebbe) a quelli che si trovano immischiati per la prima volta nelle complicate tornate elettorali, tra lo stress organizzativo, i comizi e un’attesa che sembra non passare mai: è il caso di Michele Calvani che si presenta per la prima volta tra i candidati della lista Futura Pescara, che – come ricorda il loro sito – partecipano alle elezioni ed entrano nel Consiglio comunale ormai stabilmente ogni cinque anni dal 1998.

La promessa (choccante) di Michele Calvani: “Sul mio sangue giuro che dirò sempre la verità”

Tornano in piazza Salotto a Pescara, nessuno certamente si sarebbe immaginato che Michele Calvani sarebbe arrivato a tanto, neppure mentre con il suo microfono in mano, in piedi sul cassone di un camion, ha promesso alla (poco numerosa) platea di elettori che avrebbe fatto “una cosa che vi farà capire, a voi tutti, che io vi dirò sempre la verità. Adesso assistete a cosa io vado a fare” annuncia prima di appoggiare il microfono e togliersi la giacca, trafficando nella cintura dei pantaloni per estrarre un coltello. “Io immolo la mia virtù nel mio sangue“, ha gridato ad una platea sempre più silenziosa ed allibita Michele Calvani, giurando “a voi tutti che dirò sempre la verità, ma per diritto di sangue e non perché io me lo invento. Il diritto di sangue – ha ripetuto mentre alcuni dei presenti si allontanano -: fino all’ultimo momento della mia vita mi impegnerò per realizzare quello che io ho detto davanti a voi tutti, che non mentirò mai perché ove dovessi mentire il sangue possa cascare dal mio corpo e lavare l’onta“.

