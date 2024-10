Prosegue il viaggio nei sentimenti di Michele Varriale a Temptation Island 2024. Il fidanzato di Millie Moi è tra i protagonisti più discussi di questa speciale edizione autunnale per via del suo comportamento nei confronti della fidanzata. E’ stata proprio Millie a scrivere al programma stanca della gelosia del fidanzato e della scarsa fiducia da parte di lui. “Io chiacchiero con i suoi amici, ma lui dice che dò troppa confidenza, che sono sempre addosso ai ragazzi” – ha detto Millie nel video di presentazione precisando – “qualsiasi cosa faccio è sbagliata. Voglio fargli capire che nonostante il mio carattere sia così, non vuol dire che io lo tradisca o che gli manchi di rispetto”. Michele ha chiaramente detto di non fidarsi della fidanzata confessando che uno dei motivi è legato ad una storia che la fidanzata ha vissuto in passato con un suo amico: “questa cosa mi blocca nel fare un passo in più con lei. Anche i miei amici mi spingono a bloccare la nostra storia”.

Una volta arrivati a Temptation Island 2024, Michele ha visto la fidanzata Millie avvicinarsi al single tentatore Alex. Un avvicinamento che ha infastidito non poco Michele che ha affermato: “faccio bene a tenerla a casa”. Una frase che non è passata inosservata, anzi è stata oggetto di critiche sui social.

Michele Varriale di Temptation Ssland 2024 bocciato sui social

Sui social la frase di Michele Varriale pronunciata a Temptation Island 2024 sulla fidanzata Millie “faccio bene a tenerla a casa” ha scatenato una polemica. In tantissimi non hanno apprezzato la sua uscita definendolo il classico comportamento da padre padrone. Non solo, un utente ha anche commentata la scelta di Michele di tagliare i vestiti della fidanzata perchè troppo corti. “Stare con qualcuno per paura di rimanere single è la forma più elevata di infelicità” – ha scritto un utente, mentre un altro ascoltando le affermazione di Michele ha detto: “rabbrividisco, ma non so mai se sia peggio lui o lei che accetta di subire questa cosa”.

Intanto Millie nel villaggio delle fidanzate si è avvicinata al single Alex parlando anche della sua relazione con Michele; un rapporto di cui non è più felice ammettendo “non voglio perdere tempo. O cambi e mi apprezzi per quello che sono, o mi faccio la mia vita e poi conoscerò una persona più avanti. Sicuramente la persona la scelgo meglio. Voglio un uomo punto e basta”.