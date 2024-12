Tra le fake news circolate in Rete ce n’è una secondo cui il Portogallo stia per coniare una moneta da 7 euro da lanciare il primo gennaio 2025, ma in realtà ne ha già coniate diverse in passato del valore di 7,50 euro per motivi commemorativi. Ad esempio, è accaduto nel 2019 per la celebrazione dei 500 anni della circumnavigazione di Magellano.

Quindi, per i collezionisti non si tratta di nulla di nuovo. Ma soprattutto non c’è nessuna moneta da 7 euro che arriverà nel 2025. La fake news sembra essere rimbalzata dai social, con post e video con tanto di immagini finte della fantomatica moneta.

Anche se la notizia è diventata virale dopo Natale, questa immagine e la fake news che veicola circolerebbe da più tempo, tanto che si trovano articoli dei primi giorni di dicembre in cui viene diffusa. In realtà, la moneta a cui si faceva riferimento era una commemorativa coniata a inizio anno, del tutto diversa da quella spacciata per quella in arrivo nel 2025, che in arrivo non è. Da un’analisi è emerso che l’immagine della moneta da 7 euro è imprecisa, da qui si è passati alla scoperta del fotomontaggio.

MONETA DA 7 EURO DAL 2025? L’ALTRA BUFALA…

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, la bufala della moneta da 7 euro pronta per essere messa in circolazione si ispira a un’altra circolata nelle settimane scorse, sempre riguardo una moneta portoghese.

In quel caso, era quella che la Zecca dello Stato portoghese avrebbe dovuto coniare per celebrare il fuoriclasse Cristiano Ronaldo, visto che il suo numero di maglia è il 7. Ma l’attaccante ha già una moneta che gli è stata dedicata, si tratta di una da 2 euro che presenta la sua immagine smaltata, il cui valore per ora su eBay non va oltre i 9 euro.

Nel caso della bufala che tirava in ballo Cristiano Ronaldo, è intervenuta la zecca nazionale portoghese, tramite un portavoce che ha smentito all’AFP i post che erano stati condivisi sui social ripetutamente. Inoltre, da un esame del catalogo della zecca non era emersa alcuna moneta commemorativa con il 39enne fuoriclasse portoghese a partire dal 4 dicembre 2024. “Al momento non è in corso l’emissione di una nuova moneta con il disegno di Cristiano Ronaldo“, aveva dichiarato a settembre un portavoce dell’INCM, appunto la zecca dello Stato portoghese. Inoltre, aveva precisato che qualsiasi notizia relativa all’emissione di moneta sarebbe stata “pubblicata sui nostri canali ufficiali“.