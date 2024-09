Morbius, diretto da Daniel Espinosa

Giovedì 19 settembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film di fantascienza del 2022 dal titolo Morbius.

La pellicola è diretta dal regista svedese Daniel Espinosa, noto per avere curato le riprese nel 2012 di Safe House – Nessuno è al sicuro e nel 2017 di Life. Le musiche hanno invece la firma del compositore svedese Jon Ekstrand, che ha collaborato in diverse occasioni con il regista, in progetti come Child 44, Life – Non oltrepassare il limite e Madame Luna.

Il protagonista è interpretato dall’attore e cantautore Jared Leto, pluripremiato per la sua interpretazione in Dallas Buyers Club (2013) e House Of Gucci (2021).

Nel cast anche Adria Arjona, Matt Smith, Michael Keaton, Corey Johnson, J.K. Simmons, Al Madrigal, Archie Renaux, Jared Harris, Tyrese Gibson, Charlie Shotwell, Tom Forbes e Clara Rosager.

La trama del film Morbius: uno scienziato malato si trasforma in vampiro per una cura sperimentale

Morbius racconta le vicende del Dottor Michael Morbius (Jared Leto), un vero e proprio anti-eroe nato in un primo momento come antagonista di Spider-Man.

Morbius, in particolare, è un talentuoso biochimico che soffre di una terribile, quanto rara, patologia ematologica.

Nel tentativo di trovare una cura per se stesso, il protagonista si inietta una sostanza che scatena in lui una forma di vampirismo, donandogli non solo l’aspetto, ma anche le doti soprannaturali, di questi esseri oscuri.

Inizialmente Morbius non sa cosa fare: morire o continuare a vivere nutrendosi di sangue umano? Così decide, giorno dopo giorno, di fare tutto il possibile per tenere a bada il mostro che è dentro di lui e controllare la sua sete di sangue.

Intanto, però, il suo tutore, Milo Morbius (Matt Smith) si infetta a sua volta, diventando anch’egli un vampiro, e proponendo a Michael di abbracciare il suo lato oscuro. Per il protagonista riuscire a fermare le terribili gesta di Milo sarà tutt’altro che facile.