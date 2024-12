Mrs. Miracle – Una tata magica, regia di Michael M. Scott

Giovedì 26 dicembre 2024, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:30, la commedia fantasy del 2009 Mrs. Miracle – Una tata magica. La pellicola è prodotta e distribuita da The Hallmark Channel. La regia è di Michael M. Scott e, tra i suoi film più recenti, troviamo il film Netflix Dangerous Lies (2020).

La protagonista di Mrs. Miracle – Una tata magica è Doris Roberts, conosciuta per la serie TV anni ’80 Mai dire sì, con Pierce Brosnan. Nel cast troviamo anche James Van Der Beek, che deve la sua notorietà alla serie tv Dawson’s Creek e che è approdato al cinema per caso, dopo un incidente che lo ha costretto a non giocare più a football. Comincia a calcare il palcoscenico a 16 anni, quando gli viene affidato il ruolo che fu di John Travolta in Grease. Da quel momento si presenta in numerosi provini e viene scelto nella commedia Angus . I suoi film più noti sono Jay e Silent Bob, Ritorno a Hollywood e Un giorno come tanti. Infine Erin Karpluk, una giovane attrice canadese, tra i suoi film da interprete ricordiamo La regola delle tre mogli e Un’insegnante quasi perfetta.

La trama del film Mrs. Miracle – Una tata magica: due piccole pesti da gestire

Mrs. Miracle – Una tata magica racconta la storia di Seth Webster interpretato da James Van Der Beek. Il giovane è felicemente sposato, ma a causa di un incidente stradale la moglie muore e rimane vedovo. Il dolore è talmente devastante che decide di impegnarsi sul lavoro per migliorare la sua posizione e portare avanti la carriera.

Seth deve occuparsi anche dei suoi due figli gemelli Jason e Judd di sei anni e per farsi aiutare contatta l’agenzia per reclutare una governante, ma i bambini sono talmente vivaci che nessuno vuole occuparsene. Seth non si sente nemmeno di rimproverarli, comprende il loro disagio, di non voler essere educati da una figura femminile diversa dalla loro mamma. Il Natale è vicino, Seth è impegnato con il lavoro e deve trovare con urgenza una nuova governante in grado di gestire i bambini e compiere il miracolo di educarli e farsi rispettare.

Un giorno si presenta davanti la porta della sua casa la signora Emily Merkle. Da quel momento le vite di tutti loro prenderanno un nuovo percorso. Appena la governante, soprannominata dai bambini la signora Miracoli, prende in mano la situazione, Seth conosce l’amica dell’insegnante dei due gemelli, Reba Maxwell. Basta una sola serata trascorsa in intimità per capire che entrambi hanno molte cose che li accomunano. Come prenderanno la notizia Jason e Jud? Accetteranno di condividere la casa con una nuova mamma? E Mrs. Miracle riuscirà a far capire ai bambini quanto sia importante per il loro padre ricostruirsi una vita con una nuova persona al suo fianco?