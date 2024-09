E’ grave Muriel Furrer, giovane astro nascente del ciclismo in rosa della Svizzera, a seguito di una caduta ai mondiali di ciclismo. La notizia è riportata stamane dai media elvetici a cominciare da Blick, uno dei principali quotidiani del Paese dei Cantoni, che riferisce di condizioni gravi per la giovane Muriel Furrer al punto che la stessa è stata costretta ad una operazione d’urgenza nella giornata di ieri, giovedì 26 settembre 2024. Stando a quanto fatto sapere dall’UCI, l’associazione ciclistica, le condizioni sono “molto critiche”, di conseguenza la giovane sta lottando fra la vita e la morte dopo aver riportato un grave trauma cranico.

La dinamica di quanto accaduto resta ancora un mistero, visto che non è ben chiaro dove Muriel Furrer sia caduta, ma stando a quanto riferisce l’UCI sarebbe accaduto il tutto in un bosco lungo il circuito cittadino, dove l’asfalto era presumibilmente scivoloso a causa della pioggia caduta in questi giorni. Il luogo esatto della caduta sarebbe Kusnacht, vicino a Zurigo, tra l’altro ad una decina di minuti dall’abitazione della stessa Muriel Furrer, per uno beffardo scherzo del destino.

MURIEL FURRER GRAVISSIMA DOPO CADUTA: TUTTO QUELLO CHE NON SAPPIAMO

Che le condizioni fisiche della giovane ciclista fossero molto serie lo si era capito fin da subito, visto che è stato fatto decollare un elicottero, anche per via della zona impervia dove era finita la ciclista, di modo da poterla trasportare il prima possibile in ospedale. Non si conosce nemmeno l’ora dell’incidente, visto che si sa che la gara del campionato del mondo di ciclismo, lunga 73,6 chilometri, era scattata ieri mattina alle ore 10:00, ed è probabile che l’incidente sia avvenuto prima delle 12:00.

La cosa certa è che la coppa continuerà, tenendo conto che gli organizzatori hanno fatto sapere di aver contattato la famiglia di Muriel Furrer per decidere il da farsi: “La famiglia desidera che i Campionati del mondo continuino come previsto”, in accordo con l’UCI e la Swiss Cycling. Domani si terrà quindi come da programmi la corsa su strada elite femminile, poi domenica quella maschile.

MURIEL FURRER GRAVISSIMA: I SUOI ULTIMI RISULTATI

Nel frattempo Muriel Furrer continuerà a lottare per restare in vita, e i suoi famigliari e i più cari le staranno accanto per darle il loro apporto. La giovane, di soli 18 anni, è considerata uno degli astri nascenti del ciclismo svizzero, anche per via di essere specializzata non soltanto nelle gare su strade ma anche su sterrato, in mountain bike.

Lo scorso maggio, in occasione dei campionati europei di mountain bike, aveva vinto la medaglia di bronzo nella staffetta a squadra, mentre ai mondiali che si sono tenuti alla fine del mese di agosto, aveva chiuso al 29esimo posto assoluto. Infine, due settimane fa, durante la cronometro individuale ai Campionati Europei su strada in Belgio, aveva terminato con il 37esimo posto e nono invece nella staffetta.