Myrta Merlino, protagonista assoluta di Pomeriggio 5 e sostituta di Barbara d’Urso sta per sposarsi? La storia tra lei e Marco Tardelli dura ormai da più di otto anni e sembra procedere in modo splendido. Come ha raccontato la conduttrice in passato, i due si sono innamorati durante una cena, momento in cui lei gli ha chiesto in modo molto romantico di “non sparire”, dato che aveva già capito che sarebbe stato l’uomo della sua vita.

E così è stato, Marco Tardelli è rimasto al suo fianco fino ad oggi, periodo in cui si vocifera su un presunto matrimonio che però “non s’ha da fare”. Del resto la convivenza è avvenuta presto, proprio il giorno di San Valentino di qualche anno fa, quando i due si erano trovati in mezzo ad un trasloco tra i bicchieri di champagne per brindare al loro amore. Myrta Merlino ha voluto confessare un po’ di “segreti” su questa meravigliosa relazione al settimanale “Oggi”, al quale ha svelato come mai Marco Tardelli non la vuole ancora sposare.

Molto ironicamente, Myrta Merlino si è definita una napoletana con tutti i pregi e i difetti dei partenopei: “Sono un po’ allergica alle regole, vado veloce in motorino e in macchina e nel traffico di Roma faccio di tutto”, ha raccontato. Dettagli che purtroppo non piacciono moltissimo al compagno, che vorrebbe invece una vita più lenta, tanto che lei gli dice: “Ti prego, non puoi andare così piano, non ti puoi far superare da tutti”. Insomma, tra di loro è una lotta continua rispetto al vivere a Roma, dato che lui non ama molto “sgarrare” sulla strada. Molti sono i bisticci ma tantissimo è anche l’amore che li unisce. In effetti dopo tanti anni insieme molti si chiedono come mai non si siano ancora sposati e Myrta Merlino ha finalmente chiarito la questione.

A quanto pare, Marco Tardelli ha dichiarato di non voler formalizzare il loro amore, perché secondo lui non ce n’è bisogno. Myrta Merlino si è però lamentata perché le dichiarazioni del compagno hanno fatto titoli clickbait come “Tardelli: Non voglio sposare la Merlino”, cosa che non è proprio vera: semplicemente lui non lo ritiene fondamentale per la prosecuzione della loro relazione. Quando è uscito il titolone, però, la conduttrice di Pomeriggio 5 si è infuriata col compagno pensando che lui avesse rilasciato dichiarazioni di troppo. Lui si è però difeso, dicendole: “Ho parlato di te, ho detto che ti amo alla follia”.