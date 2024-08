Nero a metà 3, anticipazioni puntata 12 agosto 2024 su Rai 1: le deduzioni di Guerrieri

Va in onda questa sera, lunedì 12 agosto alle ore 21.25 su Rai 1, la quarta puntata in replica della serie Nero a metà 3. Fiction con protagonista Claudio Amendola nei panni dell’ispettore Carlo Guerrieri alle prese con la scomparsa della sua ex moglie Clara. Ad affiancarlo nelle sue investigazioni il vice ispettore Malik Soprani, interpretato da Miguel Gobbo Diaz, e il medico legale, nonché figlia dell’ispettore, Alba, interpretata da Rosa Diletta Rossi.

Le anticipazioni del nuovo episodio di Nero a metà 3, dal titolo “Per te“, svelano che sembra ormai evidente per Guerrieri che Clara abbia agito come corriere della droga per Pugliani, verità molto dura da accettare ma su cui non può soffermarsi troppo a lungo dopo la morte dell’avvocatessa Adele Parmi, fatta esplodere da un pacco bomba che le era stato recapitato. Il presunto colpevole, tramite una chiamata sul cellulare della donna, avverte che ci saranno altre esplosioni, e questo porta la squadra di Guerrieri ad una corsa contro il tempo per cercare di fermarlo.

Nero a metà 3 anticipazioni: la scoperta di Giulia Trevi e le indagini sui pacchi bomba

Le anticipazioni della nuova puntata (in replica) di Nero a metà 3 ci svelano che il primo sospettato, Claudio Lucenti, si toglie la vita all’arrivo della polizia, mentre un secondo pacco bomba viene intercettato e bloccato prima della sua consegna al perito Mariani. Seguendo il suo intuito, l’ispettore Guerrieri suppone che la terza vittima possa essere Moselli, medico che aveva seguito la compagna di Lucenti, morta per leucemia, che aveva sempre sostenuto di aver contratto la malattia a causa dell’inquinamento da rifiuti industriali dei terreni limitrofi alla loro abitazione.

Guerrieri e la sua squadra deducono allora che l’ultimo pacco bomba è diretto a chi era a capo della ditta. Intanto, il commissario della narcotici Giulia Trevi scopre dove avverrà il prossimo scambio di droga con Pugliani, tuttavia l’operazione non è di facile svolgimento a causa del coinvolgimento dell’agente Cantabella che si ritroverà in serio pericolo. Guerrieri e Malik dovranno intervenire per salvarlo ma l’operazione della Trevi non darà l’esito sperato.