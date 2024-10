Neslihan Atagul: l’attrice di Nihan in Endless Love in dolce attesa

Dopo essere diventata mamma sul set interpretando Nihan in Endless Love dove ha dato alla luce la piccola Deniz, frutto del suo amore con Kemal, Neslihan Atagul sta per vivere la grande emozione nella realtà. L’attrice, infatti, è inm dolce attesa e presto diventerà mamma per la prima volta. Ad annunciarlo, svelando anche il sesso del nascituro, è stata lei stessa nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo. Nello studio del programma di Silvia Toffanin è arrivata in tutta la sua bellezza sfoggiando il suo pancione.

La gravidanza è ormai agli sgoccioli e l’attrice non vede l’ora di poter, finalmente, vivere le gioie della maternità nella sua vita dopo averne assaporato cosa significhi sul set. Sempre bellissima e con una carriera brillante, l’attrice che, oggi, non è solo una star in Turchia, ma anche in Italia, condivide con i fan tutte le emozioni che le sta regalando la maternità.

Le parole di Neslihan Atagul: l’attrice di Nihan in Endless Love

Neslihan Atagul non vede l’ora di diventare presto mamma. Legata all’attore Kadir Dogulu con cui è sposata nel 2016, l’attrice ha detto: «Il fatto di essere entrambi attori ci rende ancora più complici. Ho deciso di diventare attrice quando avevo otto anni. I miei genitori pensavano fosse un sogno da bambina ma io sempre creduto in quella voce dentro di me e l’ho seguita» ha raccontato nel salotto di Verissimo.

La coppia, ora, aspetta il primo figlio e, nel salotto di Silvia Toffanin, oltre ad aver dichiarato di essere molto emozionata, ha anche svelato il sesso del nascituro: «Sarà un maschietto!» ha detto emozionata. Se, dunque, in Endless Love, è diventata mamma della piccola Deniz, nella realtà, l’attrice diventerà presto mamma di un maschietto di cui è già perdutamente innamorata.

