Anticipazioni Endless Love puntata di oggi (giovedì 10 ottobre 2024): Asu medita vendetta contro Kemal

Nuovi cambi di palinsesto per la dizi turca incentrata sulle tormentate vicende sentimentali di Nihan e Kemal, a partire da questa sera andrà in onda nella prima serata del giovedì e non del venerdì sfidando così, a partire da giovedì prossimo, Don Matteo 14. Una nuova puntata, quindi, andrà in onda questa sera e dalle anticipazioni su Endless Love si scopre che Zeynep verrà smascherata e veranno fuori una serie di verità inconfessabili che la riguardano spazio avrà anche il riavvicinamento tra Kemal e Nihan mentre Asu sarà pronta a tutto pur di vendicarsi di Kemal.

Le anticipazioni Endless Love della puntata di questa sera, giovedì 10 ottobre 2024, svelano che la più piccola dei fratelli Kozcioglu diventerà una furia quando scoprirà di essere stata ingannata e usata da Kemal. Quest’ultimo, infatti, pur sapendo che lei è la sorella di Emir le ha proposto ugualmente di sposarla. Dietro tale gesto, però, non c’è stato un reale sentimento ma solo un’astuta strategia per impossessarsi delle azioni della società intestata ai Kozcioglu. Asu inizierà a pianificare un pesante vendetta contro Kemal che attuerà nelle prossime puntate e che avrà degli effetti devastanti colpendolo negli affetti più cari. E per riuscire nel suo intendo chiederà aiuto al fratello Emir.

Endless Love, anticipazioni della puntata di questa sera: Zeynep cacciata di casa

Le anticipazioni Endless Love svelano cosa succederà a Zeynep dopo essere stata mascherata alla cena di famiglia. Facendo un passo indietro la Soydere dopo aver convinto Hakan a sposarlo ha fatto le presentazioni in famiglia ufficializzando la loro unione ed dichiarando la sua intenzione di sposarsi. La cena, però, si è trasformata in un vero e proprio caos con Kemal, Fehime e Huseyin. E tutto prenderà un ulteriore brutta piega quando la madre Fehime, in preda ad uno sfogo rivelerà al marito Huseyuin che la figlia da tempo ha una relazione segreta con Emir.

Huseyin a questo punto andrà su tutte le furie e si scaglierà contro la figlia, solo grazie all’intervento dei altri due figli si eviterà che l’uomo l’aggredisca fisicamente. L’uomo prenderà una decisione irremovibile: caccerà la figlia di casa. Il primo ad offrire aiuto a Zaynep sarà Hakan, ma lei lo rifiuterà, anche Emir tenterà di aiutarla ma per orgoglio e dignità la ragazza rifiuterà l’aiuto di tutti. Le anticipazioni della puntata di oggi di Endless Love, inoltre, svelano che Nihan assisterà ad un miracolo, vedrà la mano di Mujgan. Leyla, invece, dopo aver scoperto che Ayhan le ha mentito sul suo passato deciderà di prendere le distanze.

Endless Love, quando va in onda e come vedere le puntate in diretta streaming

Svelate tutte le anticipazioni più importanti di Endless Love non resta che ricordare che la dizi turca va in onda a partire da questa sera, 10 ottobre 2024, eccezionalmente di giovedì. Come di consueto in ogni puntata vengono trasmessi tre episodi dalle 21.35 fino a 00.10 circa, ed è possibile seguirli anche in diretta streaming su Mediaset Infinity. Dopo la messa in onda su Canale5 tutti gli episodi sono disponibili su Canale5.