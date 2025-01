Grande Fratello, Lorenzo Spolverato attaccato da Nikita Pelizon: “Non capisco perché è ancora in Casa”

È tutto pronto per la puntata di questa sera del Grande Fratello e non solo perché è la prima puntata del 2025 ma soprattutto per gli argomenti che verranno trattati a cominciare dai provvedimenti che verranno presi nei confronti di Helena Prestes, Jessica Morlacchi e Ilaria Galassi, e per la modella brasiliana si fa sempre più insistente la voce di una presunta squalifica. In difesa di Helena, però, è scesa in campo la sua amica Nikita Pelizon che l’ha difesa a spada tratta in una lunga intervista concessa al magazine Chi.

Grande Fratello, Nikita Pelizon contro Zeudi Di Palma: "Poco sincera con Helena Prestes"/ "Non prova niente"

Nikita Pelizon non solo ha difeso Helena Prestes per tutto quello che ha subito in questi mesi chiusa nella Casa più spiata d’Italia tra offese, insulti, attacchi e provocazioni ma ha anche invocato la squalifica di Lorenzo Spolverato dal Grande Fratello. “Io non so perché Lorenzo sia ancora nella Casa, ma va bene” ha rivelato Nikita lasciando intendere che il modello avrebbe dovuto essere squalificato già da tempo. Ed in effetti già passato, soprattutto sui social, l’è concorrente del reality di Canale5 non ci è andata giù leggera nei confronti di Spolverato.

Shaila Gatta choc al Grande Fratello: "Esselunga? Ci vanno i fessi"/ La spiazzante reazione del supermercato

Nikita Pelizon invoca la squalifica di Lorenzo Spolverato dal Grande Fratello, e in passato: “Ha portato Helena Prestes verso il caos emotivo”

Non è la prima volta che Nikita Pelizon critica in maniera dura e aspra Lorenzo Spolverato del Grande Fratello. In passato durante un’intervista radiofonica a Radio Radio aveva espresso tutto il suo disappunto per il comportamento del giovane nei confronti di Helena Prestes: “Lui la sta portando solo verso il caos emotivo.” e poi ancora aveva aggiunto: “Gioca con i sentimenti di Helena, la confonde e la fa sentire inadeguata. Sta giocando un gioco studiato, sembra che abbia studiato il GF e ora stia eseguendo un piano calcolato.” Concludendo che per lei avrebbe dovuto essere fuori già da tempo. Ed adesso nell’intervista a Chi sembra invocare la squalifica di Lorenzo Spolverato dal GF ma, almeno per il momento, le intenzioni degli autori e della produzione del reality di Canale5 non sembrano essere coincidenti e non previsto nessun provvedimento contro il 28enne.