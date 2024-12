Nino Frassica è pronto a celebrare la lunga notte di Capodanno nel concerto – evento “L’Anno che verrà“, la tradizionale festa di Rai1 dedicata al Capodanno. Una grande serata fatta di musica, grandi ospiti, emozioni e sorprese per salutare il 2024 e festeggiare l’arrivo del 2025. Tra questi c’è anche Nino Frassica pronto a far divertire i telespettatori e tutto il pubblico accorso presso la splendida cornice di Piazza dell’Indipendente di Reggio Calabria. L’attore e showman, intervistato dalle pagine del Corriere della sera ha parlato della sua carriera: da Renzo Arbore a Don Matteo fino al suo ruolo che da anni ricopre nel people show di Fabio Fazio. Non solo, Frassica ha ricordato anche il primo incontro con il grandissimo Alberto Sordi durante i David di Donatello: “Lo vidi, mi avvicinai, lui mi diede un pizzicotto sulla guancia, poi se ne andò. Non fui in grado di dire una parola”.

Successivamente Nino lavora proprio con Alberto Sordi nel film “Vacanze di Natale ’91” e ancora oggi lo ricorda con parole di grande affetto e stima: “era il mio mito”. Impossibile non ricordare il suo debutto in tv nel programma cult “Quelli della notte” di Renzo Arbore.

Tra i sogni di un giovane Nino Frassica c’era quello di lavorare con Renzo Arbore. “Sognavo di lavorare con Renzo Arbore, ma non mi proposi mai” – ha rivelato l’attore dalle pagine del Corriere della Sera, ma ad un certo punto decide di farsi avanti lasciandogli ogni sera un messaggio in segreteria fino a quando Renzo Arbore lo chiama. Con il programma “Quelli della notte” diventa popolare affermandosi come showman fino alla consacrazione definitiva come attore e personaggio televisivo. Nella sua carriera impossibile non menzionare Don Matteo, la serie cult dove ha recitato accanto a Terence Hill prima e poi con Raoul Bova. Proprio parlando di Terence Hill ha detto: “era una sorta di leggenda pensavo che non esistesse davvero”, mentre sul nuovo Don Massimo interpretato da Raoul Bova ha rivelato “si lavora benissimo, ci facciamo tante risate”.

Infine Nino Frassica ha speso parole di grande stima ed affetto per Fabio Fazio con cui da anni condivide lo spazio televisivo de Il tavolo di Che tempo che fa”: “è un grande professionista: non va in onda se non ha letto tutti i libri e visto tutti i film di cui si parla in trasmissione”.