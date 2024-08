Noos – L’avventura della conoscenza 2024: le anticipazioni della nuova puntata su Rai 1

Stasera, 29 agosto, Alberto Angela ci porta in un viaggio straordinario attraverso il tempo e lo spazio con una nuova puntata di Noos, in onda in prima serata su Rai 1. Il celebre divulgatore scientifico racconterà retroscena e storie partendo dalla Basilica di San Clemente a Roma, un vero e proprio libro di storia a cielo aperto, dove sotto strati di edifici e decorazioni si nascondono tracce di oltre due millenni di storia.

Grande Fratello, Lino e Alessia coppia fake?/ Rumor choc: “È tutta un’invenzione di Alfonso Signorini"

Scavando sempre più in profondità, Alberto Angela porterà il pubblico di Rai 1 in un antico tempio dedicato al dio Mitra, un tuffo nel cuore del mondo romano. Ma le sorprese non finiscono qui: verranno mostrate le ultime ricerche sull’Alzheimer, e dopo ci immergeremo nelle profondità del Mediterraneo per scoprire i relitti della Seconda Guerra Mondiale e ascolteremo le affascinanti teorie di Stefano Benazzi sull’estinzione dell’uomo di Neanderthal.

Mara Venier operata all'occhio: quando torna con Domenica In?/ "Nessuno slittamento", l'indiscrezione

Anticipazioni Noos: gli ospiti della puntata del 29 agosto 2024

La puntata di Noos di questa sera, 29 agosto 2024, non sarà solo ricca di scoperte ma anche di ospiti. Alberto Angela incontrerà una serie di esperti di diverse discipline, che spiegheranno al pubblico segreti e retroscena di argomenti molto interessanti. Si partirà dalla nutrizionista Elisabetta Bernardi che ci svelerà i segreti del colesterolo, fino all’astronauta Samantha Cristoforetti che ci porterà sulla Luna. Ci sarà inoltre, tra gli ospiti, l’attrice e regista Paola Cortellesi, la cui voce diventerà quella del personaggio d’animazione che spiegherà al pubblico la nascita dell’alfabeto.

Scaletta Circomax, concerto di Max Pezzali su Canale 5/ Tutte le canzoni e come vederlo in diretta streaming

Spazio, poi, all’’esperto di geopolitica Dario Fabbri analizzerà il ruolo dell’Africa sullo scacchiere mondiale, a Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Pompei che racconterà le usanze stilistiche degli Antichi Romani e allo scrittore Carlo Lucarelli che analizzerà l’atteggiamento di persone buone che, improvvisamente, diventano autrici di atti crudeli.

Noos – L’avventura della conoscenza 2024, come vederlo in tv e in streaming

La sesta puntata di Noos – L’avventura della conoscenza 2024 può essere seguita in diretta televisiva su Raiuno, a partire dalle 21.30 ovvero al termine dell’appuntamento odierno con Techetechetè. Con Raiplay, invece, è possibile seguire in programma anche in diretta streaming: basta collegarsi al sito o scaricare l’apposita applicazione. Con Raiplay, inoltre, si possono rivedere anche tutte le precedenti puntate sia dell’attuale stagione che di quella scorsa.