Nonostante non sia stata diramata un’allerta meteo, stamane, giovedì 3 ottobre 2024, Milano si è svegliata sotto un pesante nubifragio a causa appunto di una ondata di maltempo che si è abbattuta sulla nostra penisola, proveniente dall’oceano Atlantico, e che farà sentire i suoi effetti per tutta la giornata, soprattutto sulle regioni del centro. La protezione civile ha diramato un’allerta arancione per 5 regioni, ma non per la Lombardia, dove comunque sta piovendo ormai da diverse ore.

Su Milano si sono fatti sentire i principali effetti, con i milanesi che si sono svegliati sotto un pesante nubifragio e temperature tipicamente autunnali, ben al di sotto dei 20 gradi e a volte più vicine ai 10. Secondo quanto riferito dagli esperti di 3B Meteo, tale situazione di instabilità dovrebbe durare sul capoluogo lombardo almeno fino alla giornata di domani, venerdì 4 ottobre 2024, dopo di che la situazione dovrebbe migliorare in maniera decisa, ma le prossime saranno ore di passione visto che sono previsti fino a 27 millimetri di acqua nel giro di poche ore.

NUBIFRAGIO MILANO, COSA E’ ACCADUTO STAMANE

Monitorati come sempre i livelli dei fiumi Seveso e Lambro, i due principali corsi d’acqua della città, che nel giro di poche ore si sono ingrossati in maniera vertiginosa. Marco Granelli, assessore del Comune di Milano, attraverso la sua pagina social ha fatto sapere che le piogge sono cadute molto intense, in particolare nella fascia 6-7 del mattino, sulle zone centrali e settentrionali della città, e le difficoltà sono state registrate soprattutto in alcuni quartieri a nord dove in soli 60 minuti sono caduti ben 40 millimetri di acqua, quindi più di quella prevista per l’intera giornata di oggi. Ciò ha quindi causato dei disagi con numerosi allagamenti come da video pubblicati anche su Instagram in queste ore.

NUBIFRAGIO MILANO, MONITORATO IL LIVELLO DEL SEVESO E TRAFFICO

Il Seveso è cresciuto di ben 112 centimetri nel giro di 20 minuti, passando da 63 a 175 centimetri nella zona di via Feltre, di conseguenza sono scese in campo le autorità, a cominciare dagli uomini della Protezione Civile, per monitorare la situazione e prendere eventuali provvedimenti, come ad esempio la chiusura delle strade.

Come avviene spesso e volentieri in queste situazioni, il nubifragio che ha colpito Milano ha avuto pesanti ripercussioni soprattutto sul traffico cittadino, con numerose code e disagi per tutta la prima mattinata di oggi. Gli snodi più critici, come quelli delle tangenziali nord, est e ovest, hanno visto dei pesanti rallentamenti, anche se fortunatamente non si sono verificati degli incidenti con feriti gravi se non addirittura vittime. Al momento cade ancora la pioggia su Milano ma la situazione meteorologica è senza dubbio migliore rispetto alla prima mattinata di oggi: attendiamo aggiornamenti nel corso della giornata, sperando ovviamente che arrivino delle notizie liete.