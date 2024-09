ALLEGRI NUOVO ALLENATORE ROMA? LE IPOTESI DOPO DE ROSSI

Chi sarà il nuovo allenatore della Roma? Abbiamo già dato la notizia dell’esonero di Daniele De Rossi, adesso vogliamo concentrarci ovviamente sulle ipotesi che riguardano la guida tecnica che ne prenderà il posto. Abbiamo già scritto che sarebbero due i nomi che attualmente la Roma starebbe prendendo in considerazione: secondo i bookmaker il grande favorito sarebbe Massimiliano Allegri, che ha chiuso la sua esperienza alla Juventus con il licenziamento post-Coppa Italia e poi non ha trovato squadra. Già sondato in passato, Allegri potrebbe ripartire dalla Roma e secondo le indiscrezioni sarebbe appunto in pole position, ma la realtà dei fatti è che anche a causa dell’oneroso ingaggio non sarebbe semplice arrivare a lui, oltre al fatto che anche in passato il livornese non ha mai visto di buon occhio ingressi in corso d’opera.

Sullo sfondo con possibile nuovo allenatore Roma, ma forse nemmeno troppo, rimane allora Maurizio Sarri: gioca a suo sfavore il fatto di aver allenato la Lazio in epoca recente, ma va anche detto che la sua avventura biancoceleste non è stata lunghissima e certamente il toscano non può essere considerato un simbolo del “lazialismo”. Stesso discorso, così che aggiungiamo un altro nome come possibile nuovo allenatore della Roma, per Igor Tudor, che alla Lazio avrebbe dovuto continuare salvo poi dimettersi, con grande sorpresa di tutti, per divergenze in tema di calciomercato. Il nuovo allenatore della Roma potrebbe però essere un ritorno al passato: si vocifera anche di Rudi Garcia, l’anno scorso sedotto, firmato e poi abbandonato dal Napoli, che invece in giallorosso ha lasciato buoni ricordi e gode della stima del connazionale Florent Ghisolfi.

NUOVO ALLENATORE ROMA, IL BORSINO

Questi i primi nomi per il nuovo allenatore Roma, dopo l’esonero di Daniele De Rossi: questo senza voler scomodare tecnici di primissimo piano ma difficilmente raggiungibili, per esempio Jurgen Klopp che è ancora senza lavoro dopo i quasi nove anni, irripetibili, al Liverpool. Lo stesso forse si può dire per Thomas Tuchel, già vincitore della Champions League con il Chelsea; molto più semplice, almeno sulla carta, arrivare a Stefano Pioli e diciamo così perché l’ex allenatore del Milan sarebbe molto vicino a sedersi sulla panchina dell’Al Nassr, cedendo alle lusinghe della Saudi Pro League. Ecco che allora come nuovo allenatore della Roma potrebbe spuntare un nome, se vogliamo, a sorpresa: quello di Ivan Juric, nel fine settimana appena trascorso avvistato in diversi stadi.

La sua ultima esperienza è al Torino, prima ancora il Verona: in entrambe le piazze ha portato un grande miglioramento e a suo favore potrebbe esserci il fatto di giocare con il 3-4-2-1, modulo che la Roma ha esplorato per circa due anni e mezzo. Lo stesso De Rossi era tornato alla difesa a tre a Marassi, partita poi risultata fatale per il suo esonero; al netto dei sistemi di giochi, Juric ha fatto benissimo nelle ultime due esperienze e da tempo si dice che meriterebbe una grande squadra, o comunque un bel salto di qualità potendo finalmente lottare per un posto in Champions League. Naturalmente poi il nuovo allenatore della Roma potrebbe risultare un insospettabile: al momento la società ha fatto trapelare ben poco, staremo a vedere.