Interessante novità svelata stamane da Mattino 5, sul caso Pierina Paganelli. Si tratta di un video mostrato in esclusiva nel quale si nota un’ombra proiettarsi sul pavimento e che sembra allungarsi verso la farmacia. Secondo Mattino 5 dovrebbe essere l’ombra dello stesso soggetto che alle ore 22:17 del 3 ottobre 2023, il giorno in cui è stata uccisa Pierina Paganelli, transiterebbe davanti alla stessa telecamera della farmacia e che starebbe per ora incastrando Louis Dassilva, ricordiamo, unico indagato e arrestato per l’omicidio della donna di Rimini.

Il video risalirebbe alle ore 22:16 e il soggetto dell’ombra sembrerebbe provenire dal bar, che quella sera era pieno di gente. Per Federica Panicucci si tratterebbe di un colpo di scena delle immagini che potrebbero rimescolare le carte in gioco: “La telecamere è quella della farmacia e punta sul pavimento – puntualizza – ciò che vedete a quadretti è il pavimento”, aggiunge la conduttrice del talk di Canale 5.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, NUOVO VIDEO: COSA INQUADRANO LE TELECAMERE

Colui che viene inquadrato nel video di sorveglianza sembrerebbe quindi provenire dal bar, per poi girare e comparire pochi secondi dopo presso la famosa telecamera del retro, quella appunto che, come detto sopra, “incastrerebbe” Louis Dassilva. Il filmato mandato in onda da Mattino 5 fa proprio riferimento alle ore 22:16 del giorno della morte di Pierina Paganelli, un minuto dopo il filmato “più famoso”.

Secondo Federica Panicucci il video mostrerebbe che la persona in questione proverrebbe dal bar, di conseguenza non dai cassonetti come si è sempre pensato fin ad ora, e ciò potrebbe rappresentare un “colpo di scena, rimescolando le carte in tavola”, aggiunge ancora la conduttrice. Secondo gli investigatori il soggetto che passa dal video si sarebbe disfatto poco prima dell’arma del delitto nei cassonetti, ma il video svelato dal programma di Canale 5 non combacerebbe, visto che con l’ombra così proiettata non proverrebbe appunto dai cassonetti.

OMICIDIO PIERINA PAGANELLI, NUOVO VIDEO: LE PAROLE DEL BARISTA

La sera dell’omicidio di Pierina Paganelli il bar in questione era aperto e proprio quella sera vi era nel locale un condomino che più volte ha confermato di essere lui nel video incriminato e che avrebbe appunto compiuto il passaggio esternato da Mattino 5. Per approfondire ulteriormente la questione il talk del quinto canale ha intervistato proprio il barista, che in merito alla famosa sera del 3 ottobre ha spiegato: “C’erano 5 o 6 persone, clienti abituali”.

E ancora: “C’era una persona che aveva la maglietta da lavoro ed era qui. Il bar ha chiuso verso le 22:15 poi normalmente quelli che stanno qui ancora si siedono ai tavolini. E’ quindi probabile che la persona inquadrata dalle telecamere fosse proprio il cliente, fa quel percorso, è l’unico che può fare per andare a casa. E’ un percorso che lui fa sempre quando viene qui al bar. Si potrebbe passare anche da altri varchi, ma non ha senso. L’omicida non avrebbe gettato l’arma nei cassonetti, sarebbe stato rischioso, lo avrebbero notato, invece da lì non è passato nessuno”.