Orian Ichaki è tra i concorrenti finalisti de La Talpa 2024 – Who is the Mole, il reality show condotto per la prima volta da Diletta Leotta in prime serata su Canale 5. La ex Madre Natura è riuscita nel corso delle precedenti puntate a conquistarsi l’immunità riuscendo così ad arrivare alla fase finale del gioco che vede un gruppo di concorrenti famosi chiamati a scoprire chi è la talpa, ossia il concorrente agente doppiogiochista ingaggiato dai produttori per sabotare il gruppo. Tra i maggiori sospettati c’è anche la modella modella e attrice israeliana che si è fatta conoscere dal grande pubblico italiano per essere stata la Madre Natura nel programma cult “Ciao Darwin” di Paolo Bonolis.

Sin dalla prima puntata la modella ha attirato le attenzioni dei compagni e in particolare prima quella di Gilles Rocca con cui è stata protagonista di un siparietto hot, ma anche di Andrea Preti con cui si sono scambiati effusioni ed abbracci che hanno fatto pensar male buona parte dei compagni. Il peggio però è arrivato durante l’ultima puntata del reality.

Orian Ichaki, i dubbi di Veronica Peparini e Marina La Rosa a La Talpa

Durante il corso della terza puntata de La Talpa 2024, diversi concorrenti hanno portato alla luce i comportamenti poco chiari di Orian Ichaki all’interno della villa e durante le varie fasi di gioco. La prima è stata Marina La Rosa che parlando del gruppo ha sottolineato come non esista un gruppo soffermandosi sulla scelta di Orian di partecipare all’asta nonostante si fossero accordati in modo differente. Le affermazioni di Marina hanno innescato la discussione nel gruppo che si è confrontato sulla scelta di Orian che, durante l’asta per l’immunità, ha deciso di giocarsi buona parte del montepremi finale.

Una scelta che è stata messa sotto accusa da diversi compagni d’avventura, anche se la modella sorniona ha fatto finta di non capire. Gilles Rocca ha cercato di placare gli animi proponendo al gruppo: “qualora ci dovesse essere un’altra asta possiamo evitare di partecipare”. Poco dopo è stata Veronica Peparini a lamentarsi del comportamento di Orian: “qui ognuno fa quello che gli pare, ci ha preso 13.500 euro, avete rotto le pal*e! Ci sta a prendere tuti per il cu*o. In questo gruppo non c’è gruppo”. E’ proprio Orian Ichaki la Talpa di questa edizione?