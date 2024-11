In attesa di scoprire come si concluderanno le indagini de La Talpa 2024 in vista della finale di questa sera, al centro dell’attenzione ci sono i finalisti e le curiosità che sempre attirano l’attenzione degli appassionati. A prescindere dalle dinamiche di gioco, Orian Ichaki non è nuova alle ‘perle’ di gossip a dispetto della grande discrezione che la accompagna in riferimento alla sua vita privata.

Orian Ichaki ha un fidanzato? Questa una delle domande frequenti da parte degli appassionati in riferimento alla finalista de La Talpa 2024. Dalla sua prima apparizione in qualità di Madre Natura a Ciao Darwin 9 la curiosità sul tema è cresciuta a dismisura senza che però, ad oggi, vi siano certezze a proposito del suo stato sentimentale. L’unica liaison nota è quella con l’ex fidanzato Hell Raton, noto produttore musicale.

Fidanzato di Orian Ichaki: solo voci e rumor sulla vita sentimentale della finalista de La Talpa 2024

Da menzionare, in riferimento ai rumor riferiti al possibile fidanzato di Orian Ichaki – finalista a La Talpa 2024 – le voci di un presunto flirt con Federico Rossi, cantante noto per il duo Benji & Fede. Anche in questo caso il racconto si esaurisce con pochi accenni; la presunta liaison ha alimentato l’immaginazione degli appassionati per diverso tempo ma non sono mai arrivate conferme o smentite da parte dei diretti interessati.

Proprio in riferimento al percorso a La Talpa 2024, c’è stato un momento in cui nel reality sembrava poter nascere una coppia; salvo poi sbiadire tutto archiviando il caso come dinamica di gioco. Nel corso della seconda puntata abbiamo infatti osservato una discreta vicinanza tra Orian Ichaki e Andrea Preti ma, come anticipato, nessuna liaison all’orizzonte. Il concorrente è infatti già fidanzato come da lui stesso sottolineato nel corso del programma.

