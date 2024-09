Le previsioni dell’Oroscopo Branko di oggi 6 settembre 2024: Vergine deve fare ordine

L’esperto di astri e astrologo torna ad aggiornare i suoi lettori mediante il consueto intervento a RDS, l’Oroscopo Branko di oggi venerdì 6 settembre 2024 prevede scintille per molti segni e consiglia calma per altri, invitati a rivedere le proprie abitudini, scopriamo insieme cosa prevedono gli astri per Vergine, Bilancia e Sagittario:

VERGINE: secondo l’oroscopo Branko dovrete rivedere la scala delle gerarchie e mettere la salute al primo posto, sul lavoro potrebbe esserci qualche piccola complicazione, grazie alla comunicazione potrete risolvere i problemi di coppia.

BILANCIA: sul lavoro vi può essere richiesto qualche sforzo extra, fate attenzione alle finanze che hanno vissuto sicuramente dei momenti più floridi di quelli attuali, avete comunque la lucidità per fare bene in tutte le situazioni.

SAGITTARIO: qualche tensione sembra essersi accumulata in questi ultimi giorni, fate attenzione a non farvi piegare dal vento che sta soffiando sul piano sentimentale in questi giorni, evitate spese folli e colpi di testa.

Oroscopo Branko, previsioni oggi 6 settembre 2024: Pesci sfortunati

Il noto astrologo ha poi fornito ulteriori aggiornamenti sull’Oroscopo Branko di oggi venerdì 6 settembre 2024, tra situazioni positive e fortunate e altre invece da rivedere, in attesa di giorni migliori e più positivi:

PESCI: non è sicuramente un momento in cui siete baciati dalla fortuna, in amore state alternando dei momenti di grande passione ad altri di maggior tensione, fate attenzione a non cadere nella trappola delle provocazioni che potrebbe solo peggiorare le cose.

CAPRICORNO: secondo l’Oroscopo Branko le previsioni vi vedono in una fase un po’ sfortunata, qualche evento potrebbe rendere ancora più difficoltoso il vostro fine settimana, cercate di prestare attenzione a tutto.

SCORPIONE: potrete concedervi qualche rischio a livello economico, la fortuna sembra dalla vostra parte e anche dal punto di vista delle energie sembrate essere in un momento top: godetevela e raccogliete dopo la semina.