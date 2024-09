Oroscopo Paolo Fox prossima settimana, le previsioni: novità per Gemelli e Cancro

Nuovo appuntamento con l’Oroscopo di Paolo Fox, l’esperto di astri ha fornito le indicazioni astrali per la prossima settimana, aggiornando su amore, lavoro e sentimenti, con grandi sorprese che attendono un po’ tutti i segni:

Temptation Island, Karina Cascella contro Lino Giuliano: “Uno come te in un reality? No!”/ Lui: “Fallita"

ARIETE: sarete favoriti dall’arrivo di Giove nella nuova settimana, fate attenzione alla giornata del 13 perché potrebbe nascere qualche tensione o incomprensione, meglio invece le giornate intorno al 19, mese che potrebbe essere faticoso.

TORO: secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana Marte entra nel segno e possono migliorare gli affari nel corso dei prossimi giorni, il giorno del 22 è invece favorevole all’amore.

Scaletta Yoga Radio Bruno Estate 2024: diretta e streaming 1 settembre/ Ultimo giorno: Annalisa e Tananai

GEMELLI: importante mettere in atto la revisione dei conti nei prossimi giorni, verso metà mese potrebbero andare bene le cose in amore, godetevi il momento, sarà sicuramente un mese meno agitato rispetto ad agosto che ha portato in dote diverse tensioni.

Oroscopo settimana Paolo Fox: Leone in cerca di fortuna

Sempre secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox ci imbattiamo in altre novità che regaleranno emozioni positive e negative per tutti i segni astrali, un periodo a cavallo tra la Gine del mese di agosto e l’inizio di settembre pronto a sorprendere:

CANCRO: la fortuna inizia a girare a vostro favore e sono in arrivo delle novità non di poco conto, un po’ di dolcezza vi potrebbe aiutare a superare le avversità, per i single possibili incontri dietro l’angolo.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: "Siamo felici"/ "Adesso vogliamo figli e famiglia"

LEONE: alcune influenze astrali sfavorevoli potrebbero in qualche modo condizionarvi, cercate di tenere viva la relazione, ricordate che un po’ di incertezza può anche portare a cose positive in un rapporto.

VERGINE: secondo l’Oroscopo della settimana di Paolo Fox in amore potrete spingervi e capire anche i momenti più delicati del vostro partner, sul lavoro siate aperti e disponibili con colleghi e superiori, cercate però di non mostrarvi troppo insistenti.