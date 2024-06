Oroscopo Paolo Fox, settimana 30 giugno-6 luglio 2024: da Bilancia a Pesci/ Problemi per Scorpione e..

Oroscopo di Paolo Fox, previsioni della settimana 30 giugno-6 luglio 2024: cosa accadrà a Bilancia, Scorpione e Sagittario

Cosa riserva l‘Oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana? Le previsioni dei prossimi giorni rivelano qualche preoccupazione per lo Scorpione, mentre è in crescita la Bilancia.

Bilancia: Restano aperte alcune polemiche sorte negli ultimi 10 giorni e conseguenti complicazioni andranno avanti anche nella prossima settimana. Attenti a un ex che vuole tornare nella vostra vita, creando scompiglio. Nel lavoro, le cose non vanno male ma vorreste di più. Svolte in arrivo a chi lavora in proprio. Settimana faticosa da gestire anche dal punto di vista fisico.

Oroscopo Paolo Fox, settimana dal 24 al 30 giugno 2024/ Scelta importante per Vergine, Leone stanchi ma...

Scorpione: Se l’amore che state vivendo è importante, proteggetelo dagli attacchi esterni. È dunque opportuno armarsi di pazienza e cercare di risolvere i conflitti interni. Nel lavoro, gli investimenti e gli interessi sono tutti da studiare con attenzione. Luglio metterà alla prova il portafogli, conviene risparmiare. Avrete bisogno di affetti più che di cure nei prossimi giorni.

Oroscopo di Paolo Fox estate 2024/ Giugno complicato per il Capricorno: amore a settembre per la Vergine

Sagittario: Dopo un giugno alquanto pesante, luglio sarà un mese di forza e, soprattutto, positivo per tutti i legami. Avrete anche la possibilità di recuperarne uno in crisi. Dal punto di vista lavorativo, c’è un po’ di confusione, soprattutto nei pensieri, quindi procedete con prudenza. Energia e forma fisica riprendono quota a partire da questi giorni.

Oroscopo di Paolo Fox, previsioni settimanali per Capricorno, Acquario e Pesci

Le previsioni settimanali dell’Oroscopo di Paolo Fox svelano che, nei primi giorni di luglio l’Acquario dovrà affrontare qualche ostacolo, mentre i Pesci avranno un periodo positivo.

Chi è Paolo Fox, l'astrologo più famoso è fidanzato?/ Dagli esordi con l'Oroscopo al boom televisivo

Capricorno: Bisognerà che stiate attenti alle parole con il partner. Per i single, non abbandonate ciò che di buono avete costruito in questi mesi, dalle amicizie alle conoscenze. Nel lavoro, dopo una serie di vittorie ottenute nei mesi scorsi, è ora di concedersi un po’ di relax. Attenzione a chi cerca di provocarvi e creare polemica. Recupererete forza nel corso dei prossimi giorni.

Acquario: Non mancano le energie necessarie per contrapporti con forza a tutto ciò che non ti piace. Nelle storie di lunga data c’è contrapposizione di idee e si rischia il conflitto nel fine settimana. Momento strano nel lavoro oltre che di attesa: bisogna evitare decisioni istintive e, invece, riflettere a lungo. La vita in casa e i rapporti familiari possono darvi qualche preoccupazione se si respira troppa noia e monotonia.

Concludiamo l’Oroscopo settimanale di Paolo Fox col segno dei Pesci: Un’amicizia potrebbe diventare qualcosa in più nei prossimi giorni. In questo periodo torna la voglia di amare e mettersi in gioco. Si registra, poi, un aumento di lavoro e dei clienti in questi giorni e arriverà inoltre quella risposta che aspettavate nelle prime settimane di giugno. Attenzione all’ira: non arrabbiatevi per cose futili e senza particolare peso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA