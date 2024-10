Oroscopo settimana Branko, le previsioni della settimana 1-7 novembre 2024: bene lo Scorpione

L’esperto di astri ha svelato come andranno le cose dal punto di vista astrale nei prossimi giorni, ponendo l’attenzione in modo particolare nel periodo di riferimento 1-7 novembre 2024, secondo l’Oroscopo settimana Branko ci saranno grandi cambiamenti per i vari segni, tra cui Bilancia e Scorpione:

BILANCIA: avrete una particolare voglia di migliorare le cose dal punto di vista finanziario, finalmente avrete un po’ modo di rilassarvi e anche la forma fisica riuscirete a recuperarla, tensioni e nervosismi.

SCORPIONE: in questa fase non avete dei nemici e questo anticipa che il prossimo sarà un anno positivo, la barra dell’energia si sposta in Leone, riuscirete a lottare per il vostro successo, anche se potrebbe nascere qualche lite.

SAGITTARIO: il vostro cielo diventerà ben presto primaverile, Marte raggiungerà il Leone, l’ottimismo torna a farla da padrone, presto potrete fare dei nuovi incontri anche in amore.

Oroscopo settimana Branko: Capricorno ha bisogno di riflettere

Secondo le previsioni dell’Oroscopo settimana Branko diverse sorprese toccheranno da vicino anche un altro gruppo di segni, dal Capricorno fino ai Pesci:

CAPRICORNO: avete bisogno di un po’ di tempo per mettere a fuoco la situazione, Marte concluderà il suo transito ostile, la forma fisica migliorerà e il cielo sarà preso limpido, il cielo è sempre più passionale, possibili incontro favorevoli con Leone, occhio anche ai nati sotto il segno della Vergine.

ACQUARIO: secondo l’oroscopo settimana Branko il cuore potrebbe nuovamente accendersi, Mercurio diventerà un vostro alleato anche se ci sarà sicuramente da combattere, occhio agli incontri con Gemelli e Pesci.

PESCI: la vita torna a bussare alla vostra porta, sono in arrivo delle nuove sfide, Marte nel vostro segno non sarà più così vigoroso, potreste fare i conti con qualche malanno di stagione ma non è un dramma, tentate di adottare una strategia prudente.