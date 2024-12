Oroscopo settimanale, previsioni fino al 29 dicembre 2024

La fine dell’anno è ormai arrivata e con il 2025 alle porte, scopriamo cosa ci riserva l’ultimo oroscopo settimanale di questo 2024. Stando alle ultime previsioni astrali per la settimana 23-29 dicembre 2024 sono in arrivo delle importanti novità per diversi segni dello zodiaco, scopriamo cosa riservano le stelle per Ariete, Toro e Gemelli:

ARIETE: l’amore va bene, favoriti i momenti con il vostro partner, le stelle vi spingono ad essere più audaci, cercate di proporre delle nuove idee e far sentire la vostra voce quando necessario.

TORO: momento nel quale è più conveniente restare prudenti, alcuni di voi potrebbero favorire delle nuove frequentazioni, stringete delle alleanze che potrebbero darvi qualcosa di più in futuro.

GEMELLI: secondo l’oroscopo settimanale vi conviene tuffarvi sulle questioni di lavoro, potreste fare uno speciale incontro che potrebbe che potrebbe trasformarsi rapidamente in una relazione molto importante.

Oroscopo settimanale 23-29 dicembre 2024: emozioni in arrivo per Cancro

Sempre stando alle ultime previsioni astrali, non mancheranno dei lieti momenti anche per altri segni dello zodiaco, pronti a fare i conti con una serie di novità nei prossimi giorni. Per quanto riguarda l‘Oroscopo settimanale 23-29 dicembre 2024, ci saranno situazioni intriganti per Cancro, Leone e Vergine:

CANCRO: siete audaci in amore, è un momento di grandi emozioni e tutto sembra aver trovato una certa stabilità, siete in una fase di tranquillità che è giusto godersi. c’è sempre più complicità con la persona del vostro cuore.

LEONE: secondo l’oroscopo settimanale avete una certa sicurezza sul lavoro, nelle relazioni siete prudenti, a volte vi conviene rischiare perché potrebbe regalarvi delle grandi emozioni e liete sorprese.

VERGINE: siete pragmatici, in questa fase preferite organizzare delle attività e prevenire ogni eventuale conseguenza, così da anticipare anche gli imprevisti. Tutto questo vi darà la possibilità di portare a termine in tempo le mansioni. C’è tanta complicità in famiglia e il periodo vi sorride.