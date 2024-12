Pagelle Grande Fratello 2024, 17 puntata: Tommaso convince ancora, Mariavittoria indecisa

La diciassettesima puntata del Grande Fratello 2024 si è conclusa da poco ed immancabile arriva il momento con le pagelle del Grande Fratello 2024 con i voti ai singoli concorrenti protagonisti di questa lunga diretta. Si parte con il confronto tra Helena, Lorenzo e Shaila. La modella brasiliana ha deciso di portare con se in tugurio Lorenzo scatenando la rabbia di Shaila, ma anche di buona parte dei coinquilini. Tutti contro Helena che ha cercato di difendersi confermando però il suo comportamento altalenante e la sua continua ricerca ad avere un rapporto d’amicizia con Lorenzo, ma forse nel modo sbagliato. Lo stesso Lorenzo ha ammesso «sono deluso ed offeso da quello che mi ha detto in tugurio» con Helena che ribatte «è difficile parlare con lui, non riusciamo a trovare un punto d’accordo». Che dire: Helena (voto 5) comincia a perdere davvero credibilità, anche se non è facile essere presa di mira da tutti, ma Lorenzo (voto 4) convince ancora meno.

Poi è la volta di un nuovo triangolo amoroso nato nella casa tra Tommaso, Mariavittoria e Alfonso. Tra i tre vince a mani basse Tommaso (voto 8) pronto a lasciare libera Mariavittoria qualora fosse realmente interessata ad Alfonso. Dal canto suo Mariavittoria (voto 5) appare poco decisa e chiara nei suoi comportamenti, ma recupera nel finale comunicando la sua scelta. Non di meno è Alfonso (voto 4) che si ritrova a sorpresa a vivere un ruolo da tentatore.

Yulia lascia la casa, la mamma di Shaila divide pubblico e social

Le pagelle Grande Fratello 2024 della diciassettesima puntata proseguono con la notizia della sera: Yulia abbandona la casa. Cosa è successo? A comunicare i motivi dell’uscita di Yulia è proprio Alfonso Signorini che rivela dell’esistenza di un procedimento in corso dopo la denuncia dell’ex fidanzato Simone. Yulia dovrà difendersi nelle sedi opportune e per questo motivo tutti, produzione e legali compresi, hanno deciso per l’uscita dalla casa. Prima però Yulia (voto 6) torna nella casa per salutare i compagni d’avventura e il “fidanzato” Giglio.

Poi è il momento di Shaila (voto 4) che riceve la sorpresa di mamma Luisa (voto 6) che la mette in guardia dalle persone che sta conoscendo nella casa. In particolare la donna punta il dito contro Lorenzo definendolo “un giocatore e non un brava persona”. Un parere che divide pubblico e social, ma lo si sa fuori dalla casa è più facile comprendere le dinamiche. Infine il verdetto del televoto con Federica (N.C.) che lascia definitivamente la casa.