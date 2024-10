Pagelle Grande Fratello 2024, 5a puntata: Helena si sbilancia su Lorenzo

Si è conclusa la quinta puntata del Grande Fratello 2024, decisamente intensa sul fronte delle dinamiche sentimentali e relazionali tra i vari concorrenti. Tra litigi, questioni di cuore e sorprese commoventi, il menù di serata ha offerto tanti spunti di riflessione ed arriva puntuale il momento delle pagelle Grande Fratello 2024, inerenti ai momenti clou di questa puntata.

Il primo tema affrontato è legato alla crescente infatuazione di Jessica Morlacchi per Giglio (voto 7.5), il quale tuttavia ha frenato gli entusiasmi con un “due di picche” difficile da metabolizzare per la cantante. Di mezzo ci finisce poi la gelosia verso Yulia, sempre più vicina al ragazzo e che ha scatenato ulteriori tensioni tra le due donne della Casa (7). Difficoltà invece nel decifrare il rapporto tra Shaila e Javier, così come più in generale gli intrecci relazionali tra loro due, Lorenzo ed Helena: il “quadrato amoroso” di questa edizione viene messo a confronto in diretta, ma il pubblico fatica a comprendere chi sia innamorato di chi (6.5). Anche loro non si sbilanciano più di tanto se non Helena che, forse con un pizzico di coraggio in più degli altri (8), ammette che la scintilla è scoccata per Lorenzo, ma vorrebbe comunque prendere da lui le distanze poiché ancora insicuro.

Grande Fratello 2024: Shaila Gatta e la bellezza del rapporto mamma-figlia

Proseguendo con le pagelle Grande Fratello 2024, anche in questa puntata dominano le storie personali dei concorrenti. Helena Prestes ha ripercorso il suo passato, segnato dalla difficile infanzia e adolescenza in Brasile che l’ha portata ad abbandonare casa a soli 16 anni (8.5), mentre Shaila Gatta ha incontrato la sua adorata mamma e ci ha ricordato, attraverso le parole a lei dedicate e al profondo affetto che nutre il loro rapporto, quanto la figura materna sia una componente essenziale nelle vite di ognuno di noi (9).

Anche Tommaso e Mariavittoria sono stati protagonisti e, dopo alcuni screzi dell’ultimo periodo, si sono riconciliati. Resta però il dubbio sulla reale natura del loro rapporto, tra lei che viene indicata dalle ex Non è la Rai come una ragazza influenzabile e costruita e lui che, invece, ha ricevuto un attacco da Lorenzo che l’ha accusato di mancanza di rispetto (7).