Enorme sorpresa per Sheila Gatta quella di oggi 30 settembre al Grande Fratello. Una diretta che ha commosso tutti grazie all’entrata della mamma dell’ex velina nella casa più spiata d’Italia, arrivata per abbracciare la figlia dopo un racconto toccante sui problemi che hanno affrontato i suoi genitori. In effetti i genitori della ragazza hanno un passato davvero difficile, con mamma e papà che hanno sempre fatto tanti sacrifici per farla arrivare dove è adesso. La giovane ex velina di Striscia La Notizia ha spiegato che la famiglia del padre era molto povera e che quando lui era piccolo mangiava solo il pane per cena insieme ai fratelli.

Il papà di Shaila Gatta ha iniziato a lavorare a soli dieci anni facendo il muratore. La sua esperienza di vita l’ha reso secondo Shaila un uomo duro, che ancora oggi fa fatica a mostrare le sue fragilità. Per quanto riguarda la mamma, invece, la gieffina ha raccontato che la sua vita non è stata semplice, che ha sempre lavorato come sarta e siccome le tute per la danza costavano troppo, gliele cuciva lei con la stoffa del mercato, replicandole uguali.

Shaila Gatta, le parole per la mamma al Grande Fratello commuovono tutti: “Sei bellissima, grazie per tutto quello che hai fatto per me”

Per Shaila Gatta, oggi 30 settembre 2024 c’è stata una sorpresa enorme al Grande Fratello. La produzione ha deciso di far entrare sua mamma, Luisa, che ogni giorno la segue assiduamente da casa. Dopo il famoso “freeze“, le due si sono finalmente abbracciate, confessandosi quanto si sono mancate durante questo periodo. Shaila ha voluto poi farle una dedica che ha commosso il pubblico del Grande Fratello: “L’amore per me sei tu e se potessi fare qualcosa per te ti porterei sulla Luna e guarderemmo il mondo insieme abbracciate per sempre“.

Alfonso Signorini ha chiesto anche a Luisa, mamma di Shaila Gatta se le piace Javier, e la risposta è stata affermativa, tanto da arrivare a conoscerlo di persona e raccomandargli di essere “caliente per bene”. Il loro incontro si è concluso con tantissimi abbracci e baci, con i complimenti di Shaila nei confronti della mamma: “Devi vestirti così bene sempre!“, ha detto l’ex velina, facendo riferimento ai tacchi di mamma Luisa, scarpe che di solito non porta mai. In casa e in studio erano tutti in lacrime, commossi da tanto amore tra mamma e figlia.