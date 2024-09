Jessica Morlacchi riceve un palo da Giglio, lei non demorde: la confessione al Grande Fratello 2024

La quinta diretta del Grande Fratello 2024 si apre con il triangolo che ha come protagonisti Jessica Morlacchi, Giglio e Yulia Bruschi. La cantante romana ha espresso chiaramente i suoi sentimenti per il ragazzo, che le ha però fatto notare senza mezzi termini che da parte sua può esserci soltanto un’amicizia. “Ho preso un palo, ci sta, succede, è la verità. Ho sognato, che male fa?”, è stata allora l’ammissione amara di Jessica in confessionale. Poi, in diretta, Signorini ha chiesto alla cantante se avesse ancora interesse per Giglio, cosa che lei ha confermato.

“Non mi è assolutamente indifferente. Ieri ci siamo fatti tante risate, quindi è un po’ finita quella cosa di imbarazzo però lui mi piace. Ciò che mi piace è il fatto che è una perdona molto profonda, poi è anche un bel ragazzo, certo…”, ha ammesso in diretta la Morlacchi. Dal canto suo, Giglio ha spiegato di aver capito quasi subito i sentimenti di Jessica: “L’ho capito 5 minuti prima di parlarle, io non ho pensato a questa situazione e non volevo si creassero altre dinamiche strane.”

Jessica contro Yulia, è scontro per Giglio al Grande Fratello 2024

Giglio, in diretta, ha poi confermato il suo interesse per Yulia, che “mi attrae di più fisicamente di Jessica“. Proprio questo avvicinamento tra Giglio e Yulia ha scatenato l’ira di Jessica, soprattutto perché la cantante sa che la modella ha fuori un fidanzato. Yulia, in risposta, ha detto: “Il mio rapporto con Giglio è normalissimo, molto bello. Il mio fidanzato? Mi manca a tratti perché io mi voglio focalizzare su questo percorso e su me stessa, al di là che fuori ho una persona a cui tengo. Io sono una ragazza di 26 anni che si sta vivendo questo percorso a pieno, quindi il fatto che Jessica insinui la trovo una grande mancanza di rispetto.” Dichiarazioni, queste, che hanno alimentato lo scontro tra le due donne, che proprio non hanno simpatia l’una per l’altra.