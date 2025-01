Pagelle Grande Fratello, 25a puntata: Zeudi e Javier deludono, Helena “regina di cuore”

La venticinquesima puntata del Grande Fratello si è conclusa e non potevano mancare le pagelle dedicate ai momenti più “hot” ed importanti della serata. Si entra subito nel vivo con il primo verdetto del televoto sul ripescaggio degli ex concorrenti eliminati che segna il ritorno, a furor di popolo, di Helena Prestes. Peccato che l’ingresso della modella brasiliana sia minato dalla complicità nata nelle ultime ore tra gli amici Zeudi e Javier che quando la vedono rientrare nella casa sono immobili non andandole neppure incontro. Sarà Helena a cercare il loro abbraccio confermando ancora una volta le sue fragilità di donna. Un momento davvero imbarazzante. Zeudi (voto 4) nonostante la sua ammissione di essere interessata solo ad Helena, ma appare poco credibile. Javier (voto 5), invece, recupera qualche punto durante la serata grazie all’amica Gessica Notaro che arriva nella casa per una sorpresa.

Nella casa intanto torna anche Jessica Morlacchi (voto 5) in versione “convertita” come precisato dall’opinionista Cesara Buonamici che si confronta con Luca Calvani e Stefania Orlando. La cantante dei Gazosa, in versione agnellino, parla della sua ritrovata amicizia con Helena Prestes dividendo la casa. In pochi credono alla loro amicizia, ma è Helena a chiarire subito come stanno le cose: “amicizia è un parolone, fuori mi ha chiesto scusa e ho deciso di perdonarla. Credo negli esseri umani”. C’è poco da fare: Helena (voto 9) è la regina che mancava nella casa.

Grande Fratello, le pagelle: Stefania Orlando asfalta Shaila Gatta

Le pagelle Grande Fratello della ventiquattresima puntata proseguono con lo scontro tra Stefania Orlando e Shaila Gatta. La conduttrice non crede alla storia d’amore di Shaila e Lorenzo, anzi senza girarci troppo intorno la paragona ad un copione pensato a tavolino complici anche gli aerei che volano sui cieli della casa. La ex velina di Striscia La Notizia non sapendo come difendersi tira in causa il matrimonio naufragato della Orlando confermando, ancora una volta, la sua innata classe ed eleganza. Puntata dopo puntata, infatti, Shaila (voto 2) con le sue parole, i suoi comportamenti ed atteggiamenti si conferma tra i peggiori concorrenti mai visti in tutta la storia del reality. Un applauso a Stefania Orlando (voto 7), non è da tutti scontrarsi con il team Shaila-Lorenzo.

Infine il mancato provvedimento del Grande Fratello verso Luca Calvani e Lorenzo. Entrambi i concorrenti hanno violato il regolamento entrando in possesso e cercando informazioni, ma stranamente la grande macchina del reality ha deciso di non procedere con alcun provvedimento. L’ennesimo brutto esempio di una dimenticabile edizione.