Pagelle Grande Fratello, 26a puntata: Amanda Lecciso regina della casa

La ventiseiesima puntata del Grande Fratello ha regalato grandi sorprese e nuovi scontri. Una lunga diretta, ma non potevano mancare le pagelle dedicate ai momenti in e out della serata. Si inizia con il triangolo amoroso nato tra Zeudi, Javier e Helena; durante il periodo di assenza della modella brasiliana, Javier e Zeudi si sono molto avvicinati nonostante la ex Miss Italia avesse confessato il suo interesse per la Prestes. Il ritorno di Helena ha stupito tutti, in primis Zeudi e Javier che si sono ritrovati a dover convivere nuovamente con lei e la loro conoscenza è entrata in crisi. Helena è rimasta molto delusa da Zeudi e dalla sua poca chiarezza, ma anche Javier non è stato da meno visto che i suoi atteggiamenti verso la Prestes hanno lasciato intendere a qualcosa di più. Un triangolo rotto in diretta da Helena che, nonostante la grande delusione, ha deciso di tirarsi fuori con grande forza. Helena (voto 8) si conferma decisa e diretta nelle sue scelte, mentre Zeudi (voto 4) e Javier (voto 4) deludono.

Poi è la volta di Amanda Lecciso attaccata da Shaila, Pamela, Jessica e Mariavittoria. La classe, il garbo e l’eleganza di Amanda Lecciso viene messa a dura prova dalle parole delle coinquiline che asfalta in diretta con un commento semplice, ma efficace: “sono onorata, a volte le parole che si usano definiscono di più la bocca da cui escono”. Amanda Lecciso (voto 10), Shaila, Pamela, Jessica e Mariavittoria (voto 2).

Le pagelle Grande Fratello della ventiseiesima puntata proseguono con Luca Calvani e Jessica Morlacchi (voto 4). Da nemici ad amici nella casa che sembra oramai diventata un luogo di beatificazione. Un momento che commuove, ma che fuori dalla casa ha spinto molto a riflettere sulla veridicità di quello che accade. Poi è la volta del confronto tra Shaila Gatta (voto 2) e Stefania Orlando (voto 7) vinto ancora una volta dalla conduttrice che con intelligenza asfalta nuovamente la ex velina che incassa anche il commento critico di Alfonso Signorini su “miss eleganza”.

Intanto nella casa è tempo di nuovi ingressi, tre i concorrenti, ma solo Maria Teresa Ruta (voto 7) merita di essere menzionata. Un vero ciclone è pronto ad abbattersi sulla casa, pronta a stravolgere tutti gli equilibri. Spazio poi alla conoscenza in corso tra Iago (voto 6) e Stefania Orlando (voto 6) che potrebbe regalare sorprese. Infine Chiara si è lasciata scappata con Shaila un commento poco gradevole su Javier ” é un piacione di scarso livello” a cui il pallavolista risponde con grande eleganza: “ho sopravvalutato troppo la sua intelligenza. Grazie della clip, ho capito e ti auguro un bellissimo percorso”. Che dire Chiara (voto 1), presenza trasparente nella casa, letteralmente asfaltata da Javier (voto 8,5).