Pagelle La Talpa 2024, 2a puntata: i top e flop

Colpi di scena, accuse dirette e indirette, sospetti sempre più fitti e diversificati: una seconda puntata de La Talpa 2024 carica sotto ogni punto di vista e le pagelle non possono che rappresentare, nei limiti del possibile, la resa dei concorrenti rispetto alle dinamiche più concitate della serata. Si parte con Gilles Rocca, fumantino come sempre ma anche tra i più dinamici quando si tratta di calarsi nelle strategie e circostanze di gioco. Fioccano i dubbi nei suoi confronti da parte dei compagni di viaggio, ma con sguardo granitico non sembra farsi scalfire dai sospetti (VOTO 7). Le pagelle della 2a puntata de La Talpa 2024 proseguono con Elisa Di Francisca: una serata vissuta quasi da spettatrice; poco coinvolta forse non necessariamente per propri demeriti ma recupera sul finale con un attacco diretto a Gilles Rocca: “La talpa sei tu” (VOTO 6-).

Non poteva mancare nelle pagelle de La Talpa 2024 – per la seconda puntata – il giudizio sull’unica coppia in gara: Andreas Muller e Veronica Peparini. Anche da separati si muovono con diligenza nelle diverse fasi di gioco; forse il ballerino manca di giudizio tagliente, diversamente dalla consorte (VOTO 6). Alessandro Egger è forse il mattatore di inizio serata, più defilato nel prosieguo della seconda puntata: ha letteralmente mandato in delirio la villa che ospita i concorrenti con il fantomatico ‘valigetta-gate’. Che sia strategia o no, l’aneddoto sulla corsa con un daino nel bosco merita un giudizio più che dignitoso (VOTO 8).

Pagelle La Talpa 2024, 2a puntata: Orian Ichaki è la sorpresa, Marina La Rosa ‘perentoria’

Marco Melandri, nonostante l’eliminazione finale, merita una menzione nelle pagelle de La Talpa 2024 per la 2a puntata. Una serata tra luci e ombre; pochi i bagliori, forse il suo addio era nell’aria (VOTO 5). Lucilla Agosti ha trascorso la serata in maniera composta, pochi accenni e sempre molto posati e ‘scolastici’. Anche nel suo caso potrebbe trattarsi di una strategia e utilizzeremo il condizionale anche per dire che potrebbe essere quella sbagliata (VOTO 4). Orian Ichaki è forse tra le sorprese della seconda puntata del reality condotto da Diletta Leotta: il fattore linguistico sembra quasi non essere un limite, riesce ad essere incisiva anche solo con i suoi comportamenti. Scuote gli animi con il ‘presunto flirt’ con Andrea Preti ma sembra possa ancora regalare perle importanti (VOTO 7,5).

Le pagelle La Talpa 2024 proseguono con Andrea Preti, forse tra i più influenti della seconda puntata. Non si tradisce con lo sguardo quando deve fingere innocenza; qualità da giocatore puro. Sibillino anche sul ‘presunto flirt’ con Orian Ichaki: questo è lo spirito del reality! (VOTO 9). Chiude la rassegna Marina La Rosa: forse non una serata top dal punto di vista del protagonismo, ma quando si tratta di dare un giudizio sulle circostanze è tanto tagliente quanto magnetica (VOTO 7-).