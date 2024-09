Ed eccoci con il tanto atteso appuntamento con la terza puntata di Temptation Island 2024, in una versione autunnale che sta lasciando tutti senza fiato. Il pubblico è rimasto col fiato sospeso fino all’ultimo per vedere il falò di confronto di Diandra e Valerio ma purtroppo dobbiamo aspettare la prossima puntata. Caos anche per le altre coppie seguite da Filippo Bisciglia, soprattutto per Alfred e Anna: lei è stata imbarazzatissima dopo che lui si è reso protagonista di un incidente hot in barca con la single Alessia. Per quanto riguarda Federica e Alfonso, ci sarà una bella crescita personale da parte di lui, mentre Giulia e Mirco saranno più consapevoli del loro sentimento. Millie e Michele? Nessun video di lui e tanta provocazione di lei con il single Alex. Ma passiamo subito alle pagelle di Temptation Island 2024 con i nostri voti che non perdonano nessuno!

Michele si sblocca con single Michelle a Temptation Island 2024/ Millie dura: "Mi tratta male qui si diverte"

Pagelle Temptation Island 2024: Titty rinasce, Antonio geloso della tentatrice

La prima coppia presentata durante la serata di Temptation Island 2024 del 24 settembre è quella di Titty e Antonio. E diciamocelo, quanto è dolce lei? Si sta rendendo conto di valere molto di più di quel che pensa e sta realizzando che il suo fidanzato (che l’ha portata a Temptation Island 2024 con l’inganno), non l’ha mai fatta sentire bella. Finalmente, grazie alle altre ragazze si è vestita di tutto punto, ballando poi sulla spiaggia come una principessa insieme a tutti i tentatori. Questa è la storia di una vera e propria rinascita! Incredibile è stata la scenata di gelosia di Antonio alla tentatrice Sara, che conosce da pochissimo tempo all’interno del programma. Fortunatamente, Titti reagisce con determinazione a quanto vede nei video, ritenendosi disgustata. Lui è palesemente innamorato e lancia parole forti a Saretta, parlando addirittura di un “futuro” fuori dal reality con lei. Antonio, voto 2: come si fa a fare le scenate di gelosia quando la tua fidanzata ti guarda dall’altra parte del villaggio? Titty voto 9: bene che sta reagendo come una donna determinata.

Mirco e Giulia si lasciano a Temptation Island 2024?/ Lei crolla: "Dubbi sui nostri sentimenti", lui conferma

Pagelle Temptation Island 2024: Federica sperimenta la libertà, Alfonso freme di gelosia

Finalmente abbiamo una donna che ha capito quanto sia tossica una relazione basata sul possesso. Stiamo parlando di Federica e Alfonso, che si sono presentati a Temptation Island 2024 per far fronte all’eccessiva gelosia di lui. Seduto al falò, il fidanzato sembra anche sincero con sè stesso, dicendo di non sapere se un giorno riuscirà a far fronte a quell’emozione tossica. Confrontandosi con gli altri ragazzi capisce di doversi mettere alla prova per diventare una persona migliore: “Voglio crescere, non voglio più pensare ai costumi“. Certamente quando si sono conosciuti lei era ancora molto piccola e aveva solo 12 anni, ciò vuol dire che è cresciuta con Alfonso in modo molto diverso dalle sue coetanee appena fidanzate. Ma passiamo ai voti. Alfonso, voto 6: inaspettatamente merita una sufficienza per la presa di coscienza di essere molto geloso e di voler migliorare. Diciamo che la valutazione è sulla fiducia. Federica, voto 7: è una ragazza che sta riscoprendo sè stessa e merita forza.

Anna disgustata da Alfred abbandona il falò a Temptation Island 2024/ Lui provoca: "Volevo vedere video suoi"

Pagelle Temptation Island 2024: Anna e Alfred, la super gaffe sulla barca con la tentatrice Sofia

La terza coppia a cui vogliamo dare un voto stasera è quella formata da Anna e Alfred. Anna è disperata dopo aver visto delle immagini inequivocabili del fidanzato che sulla barca con la single Sofia ha un piccolo incidente intimo, subito notato dalla tentatrice che le ha guardato le mutande. Di certo un siparietto non semplice da sopportare per una fidanzata! Poi abbiamo visto la crisi di pianto di Alfred che si è sfogato con Sofia riguardo alla sua famiglia, momento molto toccante che ha rivelato una nuova sfaccettatura del fidanzato. I video per Anna sono stati infiniti, soprattutto perchè Alfred è sembrato sempre più combattuto nel portare avanti la relazione con la sua fidanzata, parlando di connessioni perse e di allontanamento sia fisico che mentale. Anna, voto 7: ma cosa aspetti a lasciarlo? Perdonare una volta va bene, ma qui abbiamo di fronte un lupo che non perderà mai il vizio! Alfred, voto 4: sicuramente è sincero e spontaneo, ma è inqualificabile la continua presa in giro ad Anna.

Mirko e Giulia a Temptation Island 2024: amore scoppiato?

Di certo dopo nove anni di relazione una coppia o prende il volo o scoppia del tutto, e purtroppo per Mirco e Giulia di Temptation Island 2024 la seconda opzione sembra più azzeccata. Potremmo definirli come la coppia più introspettiva di questa stagione, dato che sembrano essere gli unici che davvero provano a mettere insieme un pensiero concreto, seppur doloroso. Anche la tentatrice Alessia, che si è avvicinata molto a Mirco, pare essere una ragazza molto intelligente che lo aiuta a ragionare sul da farsi in questa difficile situazione con la sua fidanzata. Diciamo che se entrambi vogliono costruire un futuro concreto con una persona, allo stesso tempo si sono mostrati parecchio insicuri sul loro partner attuale. In ogni caso, sembrano davvero due bravi ragazzi e pare reale la crisi che li ha portati a compiere un percorso a Temptation Island 2024. Passiamo alle valutazioni per questa coppia. Alessia, voto 7 per la capacità di leggere i propri sentimenti. Mirco, voto 6: deve essere più deciso.

Millie e Michele, pagelle Temptation Island 2024

Passiamo alla prossima coppia: Millie e Michele. Nella terza puntata di Temptation Island 2024 Millie si è mostrata carichissima dopo aver visto un video (il primo da inizio reality) del suo fidanzato. Lui è geloso, ma lei non fa nulla per non farlo preoccupare e provoca il tentatore Alex mostrandosi con dei vestitini piuttosto succinti. A dirla tutta lei sembra piuttosto superficiale, ma allo stesso tempo sa quello che vuole. In ogni caso, lascena in cui ha provato i vestiti davanti al tentatore era forse evitabile nel caso in cui si voglia recuperare il rapporto con il proprio fidanzato. A Millie diamo voto 5, non arriva alla sufficienza perchè è troppo “sibillina” e volutamente con la testa fra le nuvole. Michele, anche lui voto 5 perchè non si sta mettendo davvero in gioco. È davvero quella la sua personalità o nasconde qualcosa? Ed è vero che ha tradito ripetutamente Millie nel corso della relazione? Come ha detto Filippo Bisciglia, non ci resta che aspettare per vedere se gli cade la maschera (sempre che la stia indossando…).

Diandra e Valerio, Temptation Island 2024: lui si diverte ma arriva il falò

Anche per la bella veterinaria Diandra e il fidanzato Valerio arriva il momento della resa dei conti. I due sono entrati a Temptation Island dopo un periodo di crisi in cui hanno pensato che il loro rapporto si sia deteriorato con il tempo. Dopo aver visto un video in cui Diandra parla di non voler rinunciare alla sua bella vita da imprenditrice per stare con lui, Valerio decide di volere il falò immediato. Nessuno si aspettava questo colpo di scena, anche se alcuni erano preparati alla clamorosa svolta dopo aver letto le anticipazioni di Temptation Island 2024. Diandra e Valerio sono stati sin dall’inizio i preferiti del pubblico, che forse si immedesima completamente nella loro relazione, vera ma a tratti incerta sul futuro. Entrambi, sono gli unici 40enni nel villaggio ma questo non li distanzia emotivamente dagli altri ragazzi. Anche se ci hanno lasciato con un enorme punto di domanda, diamogli un punteggio nelle nostre Pagelle di Temptation Island 2024. Valerio, voto 8: bene le persone decise! Diandra, voto 6: a tratti incerta e poco risoluta nel prendere una decisione sul suo futuro amoroso.