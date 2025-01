Pago, vero nome Pacifico Settembre, è tra i concorrenti di Ora o mai più 2025, lo show televisivo che rilancia vecchie glorie della musica italiana presentato da Marco Liorni in prima serata su Rai1. Un ritorno col botto per Pago che sin dalla prima puntata ha conquistato il plauso della giuria e del pubblico da casa. Durante la seconda puntata è tornato sul palco con la coach Patty Pravo per cantare “… e dimmi che non vuoi morire”, brano vincitore del Premio migliore musica e il Premio della critica al Festival di Sanremo 1997. Un’esibizione che ha convinto quasi tutta la giuria a cominciare da Donatella Rettore: “bravissimi. A parte che sono una fan di Patty da sempre. Ti dona questo fatto dell’influenza, è bellissimo. E’ una cosa che devi ripetere. Voto 10, a me è piaciuta”.

Poi è la volta di Marco Masini: “lo stavo per dire io che la voce con l’influenza gli dona. Ha una marcia in più, non sono stato buonissimo, la canzone non è adatta a lui, l’ha fatta bene, ma l’emozione sulle parti larghe si può andare di più. Sono stato un pochino più severo e ho dato un 7”.

Pago conquista la giuria di Ora o mai più: “Canti qualsiasi cosa e si sente”

Il duetto di Pago con Patty Pravo sulle note di “.. e dimmi che non vuoi morire” a Ora o mai più 2025 riceve un bel 9 da Rita Pavone: “mi è piaciuto tanto. Non vorrei che tu fingessi di essere ammalato perchè hai trovato una vocalità diversa, interessante. La canzone è straordinaria”. Applausi anche da Gigliola Cinquetti: “canzone strepitosa, bravi. Voto 8: Pago era contenuto, tratteneva a stento il suo temperamento e questo però è molto importante. Sapersi contenere e misurare è una cosa molto importante”.

Anche Riccardo Fogli ha promosso la coppia: “ho dato 9, mi sembrava tutto perfetto. Bravissimi e molto emozionanti”, mentre Raf ha notato un miglioramento: “la volta scorsa avevo detto che ci avevi messo molta enfasi. Le canzoni di Patty sono come un qualcosa di fragile, sono su di equilibri importanti. E’ importante metterci l’interpretazione giusta, questa volta lo era e per me è un 8”. Infine il voto di Alex Britti: “ho dato un 6 perchè Pago c’hai un mestiere e si sente. Canti qualsiasi cosa e si sente, forse non era la tua tonalità, mi è arrivato che conosco un sacco di cose più fighe di te”. Totale 57 per Pago che, complice il voto social, si classifica al secondo posto nella classifica della seconda puntata.

