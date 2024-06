Pamela Camassa concorrente del Grande Fratello 2024?/ Lei rompe il silenzio e svela la verità

Pamela Camassa svela la verità sul Grande Fratello 2024

Pamela Camassa, ogni anno, è tra i nomi che vengono accostati al Grande Fratello 2024 come concorrente anche se, finora, non ha mai partecipato al padre di tutti i reality preferendo, invece, provare l’esperienza di naufraga dell’Isola dei Famosi di cui è stata una protagonista indiscussa nella scorsa edizione. Il nome di Pamela Camassa è stato così accostato al Grande Fratello anche in vista della nuova edizione che partirà a settembre e sarà condotta ancora da Alfonso Signorini che ha scelto, insieme ai propri autori, di formare un cast misto con vip e personaggi sconosciuti. Ad oggi, tuttavia, Pamela Camassa sembrerebbe non avere alcuna intenzione di trasformarsi in un’inquilina della casa del Grande Fratello come ha dichiarato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Superguidatv.

“Sono selvaggia, spartana, mi piace stare all’aria aperta. L’idea di stare rinchiusa dentro una casa non fa per me”, ha dichiarato la showgirl svelando di sognare la conduzione di un varietà come Zelig o di un programma come Le Iene.

Pamela Camassa e l’opinione sull’Isola dei Famosi

Essendo stata una concorrente e una protagonista della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, Pamela Camassa, quest’anno, ha deciso di seguire l’isola da spettatrice incuriosita anche dalla presenza, come conduttrice, di Vladimir Luxuria che, invece, nella sua edizione è stata l’opinionista.

“Sto seguendo anche questa edizione come tutti gli anni. A me Vladimir piace tanto. E’ un’amica, la conosco e lo scorso anno quando io ero concorrente lei era opinionista. Secondo me se la sta cavando molto bene. All’inizio ha avuto delle difficoltà, era titubante ma dopotutto non è facile presentare un reality”, ha detto la Camassa a Superguidatv.











