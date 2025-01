Andrà in onda stasera, 23 gennaio 2025, la 25esima puntata del Grande Fratello durante la quale alcuni ex concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 avranno l’opportunità di tornare nella casa tramite il ripescaggio. Il conduttore ha informato gli inquilini nel corso della precedente puntata e non tutti hanno fatto i salti di gioia per la novità. Alcuni di loro infatti pensano che non sia corretto che gli eliminati tornino in gioco, hanno anche parlato delle regole del programma ed è stato in quel momento che Pamela Petrarolo si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni in merito al contratto che ha firmato prima di partecipare al reality.

La gieffina pensa che la redazione del Grande Fratello possa aver pensato alla questione del ripescaggio per un possibile calo di ascolti, Chiara e Stefania però le hanno detto che le regole del programma dovrebbero contare di più dello share. La Petrarolo, però, ha fatto notare alle sue compagne di avventura che nel contratto sono previsti cambi di regolamento.

Le regole possono cambiare al Grande Fratello? Cosa ha detto Pamela Petrarolo sul contratto

Durante la chiacchierata con la Orlando e l’ex Miss Italia Pamela Petrarolo ha detto che loro parlano di regolamento però contano anche i risultati, quindi lo share e altre cose. A detta sua erano stati anche avvisati ed è per questo motivo che non c’è niente di strano, dopodiché ha aggiunto: “Loro ti dicono proprio per iscritto che possono cambiare le regole, il regolamento in corso. Sì c’è scritto così, se non erro era una clausola.”

La Cainelli le ha risposto dicendo che lei invece sapeva che solo il biglietto di ritorno può riportare un concorrente dentro la casa dopo la sua eliminazione. Nelle precedenti edizioni c’era davvero il biglietto del ripescaggio, ma già da due anni non esiste più. Quindi, stando alle parole della Petrarolo la redazione del Grande Fratello può tranquillamente cambiare le regole del reality perché il contratto lo prevede.

