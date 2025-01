Pamela Petrarolo torna ad essere concorrente del Grande Fratello 2024: l’annuncio ufficiale

Solo pochi giorni fa, Pamela Petrarolo annunciava il suo addio alla Casa del Grande Fratello 2024. La concorrente delle Non è la Rai si è ritirata a causa di problemi familiari: “Devo tornare dalle mie figlie, hanno bisogno di me e vengono prima di tutto.” ha infatti annunciato in diretta su Canale 5, senza tuttavia chiarire le motivazioni precise. È stato poi Alfonso Signorini a rivelare la scoperta di problemi di salute importanti per una persona vicina a Pamela. Una situazione che, probabilmente, sarà la stessa Petrarolo a svelare presto, visto che è stato appena annunciato il suo ritorno nella Casa come concorrente.

Con un comunicato inviato nella Casa, i concorrenti del Grande Fratello 2024 hanno scoperto non solo l’assenza della diretta di questa sera, 6 gennaio 2025, ma anche del ritorno inaspettato di Pamela nel reality. Tornerà ad essere a tutti gli effetti una concorrente al fianco di Ilaria Galassi per le Non è la Rai.

La reazione dei gieffini all’annuncio

Un annuncio che è stato accolto con grandissima gioia da parte degli inquilini del Grande Fratello, e da Jessica Morlacchi in primis, che più di tutti ha versato lacrime per l’uscita di Pamela, che lei stessa ha definito essere l’amica che ha sempre cercato nella sua vita. Non c’è stata, al momento, alcuna parola da parte di Pamela Petrarolo, che sui social sta, in questi minuti, condividendo i messaggi dei fan al settimo cielo per il suo rientro in Casa. Pamela farà il suo ritorno ufficiale tra pochissimo: nella diretta del Grande Fratello che si terrà mercoledì 8 gennaio su Canale 5. (Qui il video con l’annuncio)