Pamela Petrarolo abbandona il Grande Fratello 2024 dopo una brutta notizia dalla famiglia: “Una malattia…”

La diretta del Grande Fratello 2024 del 30 dicembre è stata caratterizzata da una notizia che ha scosso la Casa e il pubblico: Pamela Petrarolo ha abbandonato il gioco. Circa tre giorni fa, l’ex di Non è la Rai ha ricevuto in confessionale una drammatica notizia, che l’ha quindi portata a decidere di lasciare il Grande Fratello e tornare a casa sua. Ma cos’è successo?

Stando alle parole di Alfonso Signorini, una persona cara a Pamela Petrarolo avrebbe scoperto in questi giorni di avere un grave problema di salute. “Le mie figlie hanno bisogno di me e vengono prima di tutto. – ha annunciato Pamela in diretta – Io devo abbandonare la Casa perché sono tre giorni che so questa cosa, anche se ho cercato di nasconderla. Davanti a un dolore grande devo tornare dalla mia famiglia e combattere questa cosa che spero si risolverà presto.” Alfonso Signorini ha tenuto però a chiarire che, qualora la situazione dovesse migliorare, Pamela Petrarolo potrà tornare in gioco (almeno fino a quando lo sarà Ilaria Galassi).