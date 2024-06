Paola e Chiara, dal nuovo tormentone ‘Festa Totale’ alla ‘separazione’ per X Factor/ Gli ultimi rumor

Paola e Chiara, da un po’ di anni a questa parte, sono tornate sul carro della scena mediatica a suon di hit e tormentoni. Per anni le loro strade sembravano dover prendere direzioni diverse, separate: il tempo le ha però ricongiunte e chi ne ha sempre apprezzato le peculiarità artistiche non può che gioire. Dal ritorno al Festival di Sanremo ad oggi, nel segno del nuovo singolo ‘Festa Totale’.

Neanche il tempo di approdare nel mercato discografico che Festa Totale – nuovo singolo di Paola e Chiara – è già da classificare come un tormentone pronto a dominare la prossima stagione estiva. La canzone è uscita lo scorso 24 maggio e poche ore dopo il lancio era già tra le hit più vendute oltre a balzare immediatamente in testa alla classifica iTunes.

Paola e Chiara procedono inarrestabili nel mondo della musica, con merito e soprattutto grande varietà artistica. Eppure, non sembrano voler tramontare quei rumor che in maniera ossessiva vorrebbero le sorelle Iezzi nuovamente divise. Le voci sono tornate alla carica proprio qualche giorno fa quando Paola Iezzi è stata annunciata come nuova giudice di X Factor per la prossima stagione.

Immediatamente i fan sono andati in pre-allarme dopo la notizia di Paola Iezzi come nuovo giudice di X Factor: qualcuno dimentica che, al di là della collaborazione artistica, non tutti i passi professionali devono essere necessariamente condivisi soprattutto quando le circostanze, per ovvie ragioni, non lo permettono. Fortunatamente, ci ha pensato Chiara Iezzi con un post sui social a stemperare la tensione e soprattutto a rispedire al mittente chi alimentava rumor di una nuova separazione all’orizzonte. “Sono molto felice per mia sorella Paola, faccio il tifo per te, sarai pazzesca come sempre!”.

