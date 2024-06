Paola e Chiara si separano di nuovo per X Factor 2024?/ La verità in una foto

Paola e Chiara: dalla reunion alla nuova separazione?

Paola e Chiara, dopo anni di carriere soliste, si sono ritrovate riconquistando il pubblico non solo del Festival di Sanremo, ma anche quello che, dopo aver cantato tutti i loro successi, sognavano di rivederle insieme. Dal palco del Teatro Ariston, Paola e Chiara hanno portato avanti la loro carriera conducendo insieme anche il Prima Festival dimostrando di essere nuovamente molto unite e complici. Legate da una affetto sincero e profondo, ma anche dalla passione per l’arte e la musica, Paola e Chiara stanno portando avanti le proprie carriere anche in solitaria. Pur essendo tornate ad essere una coppia artistica, Paola e Chiara non rinunciando a vivere esperienze singole.

A settembre, infatti, Paola Iezzi si tufferà totalmente nella sua nuova avventura musicale e televisiva. Paola, infatti, è stata scelta come giudice di X Factor 2024 insieme ad Achille Lauro, Manuel Agnelli e Jake La Furia. L’annuncio della presenza di Paola nella giuria di X Factor 2024 ha scatenato nuovi rumors sul futuro professionale di Paola e Chiara. I fan della coppia, infatti, temono una nuova rottura tra le sorelle Iezzi ma la verità è un’altra.

Paola e Chiara: le prime dichiarazioni dopo X Factor 2024

Nessun gelo e nessuna incomprensione tra Paola e Chiara che stanno vivendo insieme alcune esperienze professionali ed altre da sole. Paola Iezzi, in particolare, ha accettato di tuffarsi in una nuova esperienza accettando l’incarico di giudice di X Factor 2024. Un’esperienza importante per Paola che si prepara ad affrontarla con il supporto e il sostegno della sorella Chiara che, per mettere a tacere tutti i rumors su un’ipotetiva, nuova rottura, ha espresso tutta la propria gioia per la nuova esperienza della sorella.

“Molto felice del successo di mia sorella Paolal che seguirò con passione perché sarà uno dei giudici top di X Factor, faccio tutto il tifo per te, sarai pazzesca come sempre”, ha scritto Chiara pubblicando sul proprio profilo Instagram una foto della sorella con l’annuncio di X Factor.











