Paola Iezzi e sua sorella Chiara sono tornate ad emozionare i fan di vecchia e nuova generazione con la loro musica. L’iconico duo ha ormai preso gusto al ritorno sul palco e adesso la coppia vuole godersi il momento magico. Andranno avanti insieme finché ne avranno voglia, finché il feeling predominerà sul resto. Infatti in passato non sono mancati i momenti difficili per il duo, come quello che ha portato Paola e Chiara ad una lunga separazione durata ben dieci anni. “Ad un certo punto ha prevalso una certa dose di insofferenza”, racconta Paola Iezzi in una intervista rilasciata al Corriere, ripercorrendo la carriera al fianco della sorella Chiara.

Perchè Paola e Chiara si erano separate?/ Il ‘peso’ della fama: “C’erano regole costanti…”

“Ci sono stati degli scricchiolii più da parte sua che mia, ad un certo punto soffriva il nostro binomio. E’ stata una sofferenza per tutte e due ma forse io ho sofferto di più, perché la separazione l’ho subita”, chiarisce la cantante. Dunque, ora che la reunion ha riportato il sereno tra i fan, Paola spiega esattamente cosa portò alla pausa artistica. “Io ho dovuto assecondarla cercando di capire le sue ragioni, dopo anni ha vinto la voglia di unire i cocci”, le sue parole.

Paola Iezzi e quel sogno mai abbandonato: “Mi sono reinventata anche senza mia sorella”

Il pezzo più iconico di Paola e Chiara resta senza dubbio Vamos a Bailar, la canzone che regalo alla coppia un successo strepitoso e probabilmente impareggiabile. “Fu bocciato a Sanremo”, ricorda la Iezzi. “Il direttore artistico Sergio Bardotti lo liquidò con parole poco lusinghiere ma poi chiese scusa”, dice Paola. Dopo il successo, la caduta e il declino fino alla separazione interrotta da un riavvicinamento inaspettato.

“I bassi sono bassissimi quando li vivi, ma l’insuccesso ti forgia. Non volevano senza mia sorella Chiara ma mio mi sono reiventata come dj prima nei bar poi nei club”, ha ricordato orgogliosa Paola Iezzi.

